華通前三季純益年增逾4成 EPS 2.8元 Q4營運維持高檔

PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (5) 日公布最新財報，第三季稅後純益 14.39 億元，每股純益 1.21 元，前三季稅後純益 33.69 億元，年增 41.55%，每股純益 2.83 元，第四季受惠蘋果新機出貨量大帶動，營運將維持高檔。

華通今天也同時公告 10 月營收，達 62.27 億元創新高，月增 1.25%，年增 0.03%，前 10 月營收 486.15 億元，年增 7.88%。

華通第三季營收爲 168.77 億元，毛利率爲 18.47%，季減 0.46 個百分點，年減 0.4 個百分點，稅後純益 14.39 億元，季增 43.8 %，年減 2.3%，每股純益 1.21 元，單季獲利逼近上半年水準。

華通前三季華通營收 423.88 億元，毛利率 18.73%，年增 3.44 個百分點，稅後純益達 33.69 億元，年增 41.55 %，每股純益 2.83 元。

華通在 HDI、軟硬複合板等各類產品線產能利用率拉高帶動下，第三季營收創新高，第四季傳統旺季需求仍強勁，加上蘋果新機上市推升，營收將維持歷史高檔。

華通指出，今年受多項事件影響營運，包含新台幣升值、主要客戶新機上市時程延後、中系客戶受貿易制裁等，但由於公司涵蓋的客戶以及產品線廣泛，搭配產能快速調整及豐富管理經驗，推升業績表現穩健。

法人認為，未來 5G 手機機種比例將持續提升，加上遠距辦公、線上教學需求推升平板、筆電訂單暢旺，產品將持續使用高階 HDI 疊構設計，華通在產能、技術及服務等優勢嚇，未來加上長期佈局的低軌道衛星通訊產業商轉在即，以及傳聞將在美系客戶消費性電子產品取得軟板訂單，增添未來營運動能，今年第 4 季 HDI 等各類產線類維持高稼動率，將迎來旺季需求。

華通生產基地主要在台灣以及中國地區，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板、以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。