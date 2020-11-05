〈房產〉林口A7合宜宅解封前熱身 兩戶平價宅標售價格漲逾380萬元

台灣金聯平價宅釋出，造成市場熱烈參與，其中有兩戶屬於 A7 合宅住宅標售，以標售出去的價格與當年購買的價格相比，房價分別增加逾 380 萬元，與當年初購價格上漲約 48%，具指標意義。

同時，A7 合宜宅明年中開始陸續將進入解禁期，當年抽中的民眾可以開始出售，此次標售的價格也成為實價行情上重要參考案例與行情。

A7 合宜住宅周邊新推案房價每坪約 25-28 萬元，合宜住宅一手中籤的普遍行情每坪約 14-15 萬元，與市場行情已有明顯價差，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，當年為了居住正義推出的合宜住宅，原本就是低於市價 7 折的概念推出，造成許多人登記抽屋，明年中開始 A7 合宜住宅屋主陸續持有時間屆滿 5 年，可以在市場上自由買賣，從此次平價宅的抽籤盛況來看，兩戶行情每坪約 22 萬元左右，吸引高達 70 組民眾投標，標售價格有明確指標意義。

此次平價宅標售的 A7 名軒快樂家，7 樓 57.86 坪，售價 1206 萬元，6 樓 55.88 坪售價 1,176 萬元，對比當年抽屋的價格，總價增加約 380-390 萬元，房價增幅將近 50%，等於當年若是幸運中籤的民眾，不僅住了 5 年的新房子，還賺到明顯的房價增值。

金聯標售百戶平宅屋這次更吸引了高達 3000 人登記，一方面推出產品價格有吸引力，也可看出當前房市買氣。