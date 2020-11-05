儒鴻Q3營益率締新猷 EPS 4.56元寫近4年新高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，在訂單回升、產品平均單價 (ASP) 上漲，及生產效率提升下，毛利率衝上近 30%、營益率 21.9% ，分別寫下次高與新高紀錄，每股純益則達 4.56 元，寫 15 季以來新高，前三季每股純益來到 9.69 元。

儒鴻第三季營收 73.75 億元，季增 35%、年增 2.4%；毛利率 30%、季增 2.8 個百分點、年增 0.3 個百分點；營益率 21.9%，季增 5.5 個百分點、年增 1.1 個百分點；稅後純益 12.53 億元，季增 76.4%、年增 5.1%，每股純益 4.56 元。

累計儒鴻前三季 188.5 億元，年減 7.5%、毛利率 27.9%，年減 1.1 個百分點、營益率 18.2%，年減 1.4 個百分點、稅後純益 26.6 億元，年減 15.9%，每股純益 9.69 元。

儒鴻說明，第三季訂單需求回溫迅速，成衣以及布料平均單價都有中至高個位數的調漲，抵消匯率造成的影響，此外，布料內轉使用比重持續提升，垂直整合效益持續發酵，加上生產規模以及效率提升，均提升毛利率、營益率表現。

雖然第三季新台幣強勁升值，但儒鴻透過透過自然避險、調整貨幣水位等方式，單季業外匯損僅 0.6 億元。