〈美國總統大選〉美中台下一步？從拜登早投書台灣媒體看端倪

美國大選戰況膠著,民主黨總統候選人拜登暫時領先現在總統川普,台灣民眾也相當關心,若拜登當選美國總統,美中台關係會出現變化嗎?事實上,拜登在 10 月下旬曾投書台媒,提及八大承諾,強調會深化與台灣盟友的關係,更讚許台灣是開放社會下有效控制新冠病毒的典範,同時也將與中國重新展開合作。

拜登 10 月 22 日以「為我們家庭更繁榮的未來 (More Prosperous Future For Our Families)」為題,投書聯合報系美國中文媒體《世界日報》,他指出,美國處在十字路口,正面臨疾病大流行、經濟大衰退,但川普卻帶頭攻擊我們作為移民國的價值觀,經濟也因疫情衝擊而崩盤。

拜登提出當選後的八大承諾,首先,他要擔起責任,努力控制疫情,讓我們重回生機,讓新冠檢測、治療及疫苗免費,並對所有人開放。其次,將重建更好的經濟,為數百萬受創的小商家提供實質救助。

第三,拜登計畫創造 700 萬的工作,以及超過 1 兆元的經濟增長,並強調不會對任何年收入 40 萬元以下的人加稅,相反地,超級富豪和大公司將負擔更多的稅負。

第四,拜登表示,將幫助父母有能力支付子女的優質教育、提高教師薪酬,並讓絕大多數家庭免費就讀公立學院。此外,拜登計畫讓醫療保險更平價,讓照顧年邁父母變得更容易。

至於第五點台美關係,拜登指出,台灣是開放社會下有效控制新冠病毒的典範,但 COVID-19 證明美國不能隔絕世界,必須與其他國家攜手合作,我們是一個太平洋強國,將與盟友並肩,增進美國在亞太地區共享的繁榮、安全與價值,其中就包括深化台美關係,並稱台灣是具有領先地位的民主政體、主要經濟體。

第六項承諾則是關於美中關係,拜登表示,會聚焦增強美國競爭力,並強化我們在海外的聯盟與領導力,未來將在符合美國利益的領域與中國合作,包括公共衛生及氣候變遷。

拜登表示,必須修復破碎的移民系統,讓家庭團聚,確保美國繼續吸引全球最出色與最聰明的人;最後,拜登強調,競選總統是為了讓美國更好的重建,重建美國作為一個充滿機會、團結和有全新開始的國家。