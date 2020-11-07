美國單日新冠確診逾12萬衝歷史新高 白宮幕僚長梅多斯傳染疫

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情不止，周五 (6 日) 傳出白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 向助理透露自己染疫。約翰霍普金斯大學最新統計顯示，新增確診人數在周四 (5 日) 一天暴衝逾 12 萬，比先前歷史紀錄高出 20%，大量病患湧入壓得許多地區醫院喘不過氣來。

彭博周五 (6 日) 報導，知情人士透露，目前不清楚梅多斯是確診還是出現症狀，他是在周二 (3 日) 大選後，向親信透露這項消息。一名消息來源說，選舉過後，川普陣營向多州提起計票相關訴訟，梅多斯本人也為此奔走。

此外，川普競選團隊一名助理 Nick trainer 據傳也染疫。川普競選團隊和梅多斯本人皆未回應彭博的報導。

根據報導，大選日當天，梅多斯和川普一起待在競選總部，沒有戴口罩，周三再度進入總部時也沒戴口罩。

疫情爆發至今白宮累計 30 多人染疫，總統川普、第一夫人梅蘭妮亞和最小的兒子拜倫都曾感染新冠病毒。副總統彭斯的幕僚長 Marc Short 和其他助理，也在選前不久確診。

美國新冠肺炎單日新增確診人數連兩天突破 10 萬人，光是周四 (5 日) 一天就有 12 萬 1888 人確診，改寫歷史新高，比先前紀錄高出 20%。

過去一個禮拜以來，美國平均每日新增 96321 例，比起前兩周平均值高了 54%。

MarketWatch 報導，全美 13 個州確診病例改寫新高，包括伊利諾州、俄亥俄州、印第安那州、明尼蘇達州、愛荷華州、奧克拉荷馬州、內布拉斯加州、北達科他州。

北達科他州醫療系統近乎滿載，病房容量乘載已經達到 90%，Trinity 醫院主管直言：「我們北達科他州已經陷入危機。」

約翰霍普金斯大學統計顯示，截至周五，全球確診確診人數累計超過 4900 萬人，逾 124 萬人病歿。美國確診人數累計超過 970 萬人，至少 23.6 萬人病歿。