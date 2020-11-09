【Wen姐筆記】拜登入主白宮 外資助攻萬3開香檳？別只玩打卡

美國總統大選初步統計，民主黨候選人拜登取得超過當選門檻 270 張選舉人票，超過當選門檻，可望入主白宮。台股周五多方攻 13000 點，高點只差 1 點，仍未射網得分，以 12973.53 點作收，成交值放大至 1852 億元。已經連續買超 5 個交易日的外資，將在 13000 點之上開香檳？今日如多空決戰 13000 關，需特別留意量價表現！關鍵點位為 12919、12953、13023 點。

台股多方如欲射門 13000 點，只要仍在 12953 點射門區範圍內，隨時有機會起腳射 13000 點兩端哨站為 12977 與 13023 點，闖過之後如多方調節賣壓不重，引動軋空，指數將有機會續往 13057 與 13100 點衝，13100 點兩端哨站為 13087 與 13131，如收復台股也將開啟新的漫步雲端模式。不過 13000 點整數關卡仍是重要心理壓力，如衝關之後短多大量獲利下車，須提防震盪擴大。如 12953 未能挺住，須提防回測 12900 點整數關卡，兩端哨站為 12919 與 12888 點。如震幅波動擴大，12865 與 12831 為重要關鍵，棄守則本波射門攻勢將降溫，恐回測 12800 點，南端護城河 12777 點也不宜棄守，否則空方氣焰將升溫。

以本波大盤日 K 連 5 紅來看，量能表現溫和升溫，且大盤主要權值股台積電、鴻海與大立光、聯發科等 4 王，距離前波高點都有空間，只要大咖買盤繼續挺權值股，指數衝 13000 點打卡得分的機會大增！不過日 K 已經連 5 紅，在衝關 13000 點後，出現獲利調節下車賣壓也是必然，但調節賣壓輕重，以及是否引動軋空，將攸關衝關 13000 之後的續航力道。

因此近日觀察的重點在於新台幣匯率、權值股表現，以及量價關係，只要未出現 2400 億元大量，且指數留下長上影線或收黑 K，無礙短多續攻！個股部分也同樣依照此一原則，尤其是拜登概念股等，不宜出現高檔爆量收黑！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)