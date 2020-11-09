康友-KY財報前後不一 證交所官員疑被招待 金管會將查

立委蔡璧如今 (9) 日於財委會表示，2018 年會計師到福建進行康友 - KY 的第三季財報查核，證交所有 2 人隨行，考查完出具「應無大礙」報告；但日前，金管會處份康友 - KY 的簽證會計師原因是「因當年向銀行函證不合程序」，顯示前後不一，質疑當年陪同考查的證交所官員是被「招待」還是作「交代」？金管會將查。

蔡壁如指出，2018 年會計師到福建進行康友的第三季財報查核，證交所有 2 人隨行，考查完出具「應無大礙」報告；2018 年康友曾一度來到 538 元高價榮登生技股王，之後康友出現連 14 天跌停板，正因為「應無大礙」報告，投資人才敢在康友股價崩跌時進場。

蔡璧如進一步指出，沒想到今年 8 月康友開始交不出財報，為何 2018 年證交所出具「應無大礙」，日前，金管會處份康友 - KY 的簽證會計師，原因是「因當年向銀行函證不合程序」，顯示前後不一；質疑當年陪同考查的證交所官員是被「招待」還是作「交代」？

黃天牧表示，KY 股就是以前的 F 股，也就是第一上市，所以對 KY 股每年要進行財報實審、內控，康友事件後，證交所在制度上已有四大改革，包括為強化投資人對 KY 公司信心，將對 KY 公司加強今年上半年財報查核，並與簽證會計師針對重要查核項目進行討論。

至於財報前後不一，黃天牧表示，真正實際查核財報的是會計師，不是證交所。蔡璧如對此痛批：「不要全部賴給會計師。」她說，投資人在證交所都有繳「保護費」，但卻得不到保護，出事了證交所就把責任全部甩鍋給會計師查核不實，質疑證交所人員是專業倫理、操守崩壞，還是專業能力低落？

黃天牧回應表示，金管會將查，若有確實證據指出官員不法，會依法辦理，但若只是揣測，並不公平。

蔡璧如進一步指出，針對康友案，金管會只對會計師開罰，而證交所只對康友罰 24 萬元，至於疑涉內線交易部分則送司法調查，而她曾向要跟金管會要相關檢查報告，金管會卻回覆是密件，蔡璧如形容「康友下市等於是死了，死亡證明書怎麼會是密件。」因此蔡璧如痛批金管會、證交所。

此外，針對中國 KY 股，蔡璧如提出三層防弊措施的建議，一、執行舞弊鑑識查核；二、防止掏空、資金逃逸；三、跨國司法互助、反洗錢。