〈美國總統大選〉拜登勝出 南韓認為電池及汽車產業將出現利多

拜登在美國總統大選勝出,市場預計,在他的主要政見綠能政策上路後,南韓汽車及電池產業的後市看好。

拜登陣營明確指出,與環境相關的基礎建設投資計畫將達到 2 兆美元規模。拜登也在美國時間 11 月 4 日的推特發文提到待他當選美國總統,也將重回川普政權在日前所退出的巴黎協定 (Paris Agreement)。

拜登陣營在這回總統大選喊出「Made in All of America」的競選口號,一般認為他將延續川普的貿易保護主義,在美國國內生產的產品將會增加。為此,南韓汽車零件及鋼鐵業界也恐怕陷入苦戰。

但是拜登的當選,對南韓電池廠商而言則是一大利多,原因在於美國的電動車市場可能出現成長空間。從今年 8 月全球各主要汽車市場的銷售表現來看,電動車在中國市場只占 5.4%、在歐洲市場占 11%,而在美國市場更只有 2.1%。不過也意味著電動車在美國市場還有相當大的成長空間。

全球各主要電池廠商都在美國建設大型工廠,像是南韓 LG 化學、三星 SDI、SK Innovation,還有日本 Panasonic 以及中國寧德時代 (CATL) 等。其中,Panasonic 集中在與特斯拉的合作,寧德時代則是受到美中貿易戰的箝制。

這對南韓三家電池廠商而言則成了絕好良機,與 11 月 2 日的股價相比,SK Innovation 及 LG 化學股價到了 6 日均出現 15% 以上漲幅。

另外,拜登提出「2050 碳排歸零」公約。南韓現代、起亞汽車也將 2021 年視為「電動車元年」,將從明年起推出使用「e-GMP」電動車專用平台的新車。

南韓汽車研究院指出,這從短期來看是一大商機,美國對於電動車等節能車的需求增加,認為相關市場將會擴大。但是與特斯拉、通用、福斯等國際大廠的競爭也一定會更加激烈。

專精國際貿易的 Kiho Song 律師指出,若是南韓汽車廠商在電動車與自駕車等未來汽車產業方面,能與美國進行協議並制定出國際規範,將會出現利多。

而在鋼鐵產業方面,南韓預測美國政府的反傾銷關稅,即使在拜登上台後也仍將延續,認為民主黨不會立即就相關法案來進行修正。

首爾大學教授 Jongho Hong 則認為,未來美國的能源、環境市場擴大,南韓企業商機也會增加。為強化企業競爭力,南韓國內的綠色新政 (Green New Deal) 最好能向企業方面提供援助。