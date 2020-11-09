不能出國反而花更多 3成國人花費比去年還多

新冠肺炎疫情讓出國變成不可能任務，儘管無法出國，但留在國內反而花的更多，根據萬事達卡調查，3 成的受訪國人表示，今年花費並沒有因為無法出國而減少，反而花得比去年更多，大多是實體及網路購物（68%）、國旅 (15%) 和餐飲 (14%) 上。

調查指出，台灣民眾今年以來消費次數和消費金額增加最多的類別是網購，分別有 52% 和 48% 的民眾加碼網購消費的頻次和金額，而除了網購，2 成受訪民眾增加了餐廳吃飯的頻次和花費金額，國旅則是排名第 3，僅 13% 民眾增加國旅次數。

在雙 11 網購話題加持下，超過 9 成台灣民眾表示近 2 個月會再次網購，有超過半數的民眾表示會在陸續到來的雙 11、周年慶等折扣季增加購物預算。其中，女性消費者最想在購物季添購的是服飾 (57%) 與美妝 (44%)；針對男性消費者未來購物清單首選的 3C 商品 (65%)。

以消費品類分析，男女消費差異大不同，男性消費者最常購入的品項分別為 3C 商品 (52%) 以及服飾鞋帽類商品 (39%)，而女性消費者最愛買的除了服飾鞋帽 (58%)，還有美妝保養品 (45%)。

另外，受疫情影響，保健食品 (35%) 則成為男女消費者在今年共同最常購買品項的第 3 名。

