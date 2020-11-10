台灣全體平均年薪64.1萬元陷停滯 營建主管107萬元大勝白領

根據人力銀行調查，今年受新冠肺炎疫情壓抑，台灣平均年薪總額僅 64.1 萬元，微增 0.7%，近 3 年幾乎陷入停滯；不過，受房市火熱激勵，藍灰領薪資行情大勝白領，營建主管以年薪 107.2 萬元高居榜首。

104 人資學院今 (10) 日發布 2020-2021《薪資福利調查報告》，全體平均年薪總額 64.1 萬元，僅較去年增加 5000 元，不過，6 種藍灰領職缺年薪總額仍高於全體平均，其中營建主管以 107.2 萬元遙遙領先，FAE 工程師 79.3 萬元、工地監工 / 主任 71.8 萬元，分居第 2、3 名。

另外，營造工程師及水電工程師等營建業相關職缺，也擠進年薪排行榜前六名，平均約 65 萬元，反映近期房地產火熱，帶動營建人才身價水漲船高。

根據調查，今年受疫情衝擊，整體調薪率平均 2.9%，首度跌破 3%，為 5 年來最差。其中，傳統製造業調薪率僅 2.7%，電子製造、一般服務業 2.8%，知識密集服務業調薪率 3.2%。

104 人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，企業調薪多為農曆春節前後或年中調薪，但全球疫情尚未穩定，企業多採保守政策緊縮人力成本。

鍾文雄指出，「月本薪」屬於相對穩定的薪資項目，但今年部分產業的月本薪鬆動，降幅最大的是住宿業 -14.5%，其次是倉儲運輸業及電腦消費性電自製造業；反之，升幅較大的是民生消費製造業 14.6%、金融投顧業 10.4% 及醫療服務業 7.5%。

除了月本薪縮水外，代工廠仁寶 (2324-TW) 已宣布今年停辦尾牙，其他電子大廠是否跟進？根據調查，今年提供年終尾牙的企業比例較去年下降 2 個百分點，員工旅遊因國外旅遊解封遙遙無期，企業多改為國旅或調整換現，今年提供員工旅遊的企業占 65%，創 3 年最低。