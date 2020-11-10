聯發科10月營收304億元持穩高檔 前10月已超車去年全年

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 10 月營收 304.39 億元，月減 19.61%，年增 38.34%，站穩 300 億元關卡，也創歷史第三高紀錄，累計前 10 月營收 2561.8 億元，年增 25.88%；由於 10 月工作天數減少，聯發科營收較上月下滑，不過前 10 月營收已突破去年全年 2462 億元。

聯發科指出，第四季市場需求仍相當強勁，行動運算、成長型產品業績續揚，智慧家庭則隨著奕力完成出售，業績估較上季下滑，整體營收仍可望維持高檔。

聯發科先前預計，以美元對新台幣匯率 1 比 28.8 計算，第四季營收約 895-973 億元，季減 0-8%，年增 38-50%，依據中位數 934 億元推算，聯發科 11、12 月營收將有機會回升，持續站穩 300 億元。

從各產品線來看，聯發科行動運算受惠 4G/5G 智慧型手機處理器市占率雙雙增加，以及平板與 Chromebook 相關晶片需求，整體出貨可望再優於上季，後續則隨著年底 5G 新晶片問世，可望再挹注新動能。

成長型產品也因居家辦公與規格升級趨勢確立，WiFi 5、WiFi 6 需求持續成長，尤其，WiFi 6 晶片已獲數款高階寬頻、路由器與消費性電子裝置採用，在高階產品享有市占，也跨入筆電領域，預計年底將有小量營收貢獻。

展望後市，聯發科認為，今年全球 5G 手機出貨量將達原先預期的高標，約 2 億支，明年將有一倍以上的年增幅，公司也將維持不錯市占率，並持續推出新產品，預計毫米波產品在 2021 年送樣、2022 年進入量產。