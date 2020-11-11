〈聯發科新晶片亮相〉首推6、7奈米Chromebook晶片組 終端產品明年Q2問世

聯發科 (2454-TW) 今 (11) 日推出兩款應用在 Chromebook 的晶片組，分別為 6 奈米 MT8195 和 7 奈米 MT8192，瞄準高端和主流市場，提供功能強大、時尚輕巧等優勢，讓用戶在視訊會議、串流媒體、雲端遊戲和 AI 驅動應用上，享有更低耗能和卓越的運算體驗。

聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，隨著遠距辦公和線上學習成為全球風潮，Chromebook 普及率激增，為滿足用戶需求，推出全新晶片組，優化用戶體驗。

聯發科指出，MT8195 晶片組採用台積電 (2330-TW)6 奈米製程，整合八核 CPU，包括四個用於計算密集型應用的 Arm Cortex-A78，以及四個同時處理幕後工作，並最大限度延長電池壽命的高能效 Arm Cortex-A55。

此外，MT8195 還整合聯發科獨家 AI 處理器 APU3.0，可提供每秒平均運算效能高達 4 TOPs 的性能，可提供高品質視覺效果，更可支援多達三台顯示幕同時顯示，無論是工作、遊戲還是流覽網頁都能享受更多的螢幕空間。

聯發科 MT8192 晶片組也整合八核 CPU，包括四個 Arm Cortex-A76 和四個 Arm Cortex-A55，支援標準 60Hz 刷新率的寬屏四倍高品質 (WQHD）顯示螢幕，或刷新率高達 120Hz 的 FullHD + 顯示幕，也可同時支援兩台全高品質顯示幕。

聯發科兩款全新晶片組皆整合 4K HDR 視頻解碼功能，在提供高影像品質也可大幅延長電池續航力，MT8195 和 MT8192 晶片組則分別支援 PCIe Gen 3 和 USB 3.2 Gen 1 規格。

聯發科補充，搭載 MT8192 的 Chromebook 將於 2021 年第二季上市，而 MT8195 將為高端 Chromebook、智慧顯示幕、平板電腦和其他智慧設備提供全面升級的體驗，添增需求動能，終端產品也預計後續逐步亮相。