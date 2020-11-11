TikTok禁令大限將至 字節跳動急向法院喊冤求延期

原定川普簽署要求 TikTok(抖音) 拆分美國業務的行政命令預定 12 日之前生效，母公司字節跳動 (ByteDance) 周二 (10 日) 向美國聯邦上訴法院提交請願書，表示由於美國不斷提出新要求且回應模稜兩可，目前無法得知暫定的方案是否能被接受，因此請求將行政命令延長 30 天。

字節跳動在聲明中表示 ：「儘管我們不同意這項行政命令，但這一年以來仍持續與美國海外投資委員會 (CFIUS) 積極接觸，以解決可能的國家安全問題。」

字節跳動說，自 9 月美國總統川普批准投資案後，近兩個月所提供的詳細內容與協議都未收到美國政府的實質回饋。

CFIUS 要求字節跳動需於在 11 月 12 日 前「出售 TikTok 軟體所有涉及美國業務的有形、無形資產」，不過，CFIUS 並沒有說明截止後若字節跳動未拆分美國業務會遭遇的後果。這種不確定性導致字節跳動必須向美國上訴法院提交請願書，請求 CFIUS 審查該行政命令。

儘管 10 月 30 日時美國聯邦法院已下令阻止該行政命令實行，但川普政府很有可能繼續實行。據 CNBC 引述一位知情人士表示，這樣的模棱兩可已促使 TikTok 盡快採取行動。

川普於今年 9 月同意字節跳動於美國成立 TikTok Global ，並將其中的 20% 出售給甲骨文 (ORCL-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)，其中甲骨文為「可信賴的技術供應商」，可取得 TikTok 其中的一些功能，但是字節跳動不會將演算法和技術轉讓給甲骨文。

不過，批准的條款也引起市場討論，儘管川普與甲骨文聲稱字節跳動不會擁有 TikTok Global 任何所有權，但是字節跳動卻將擁有 80% 的股份，而此投資案最終遭中國以存在技術外移可能性為由阻止。