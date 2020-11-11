統一超強化點數生態圈版圖 會員數突破1200萬人

統一超 (2912-TW) 今 (11) 日宣布，7-ELEVEN 架構的 OPEN POINT 熟客生態圈全面升級，即日起 OPEN POINT 會員制新結盟統一集團 4 大餐飲品牌，而 OPEN 錢包支付場域也擴增 2 大通路，統一超指出，在跨領域會員機制帶動下，今年以來會員數已淨增 550 萬人，會員數正式突破 1200 萬人。

統一超表示，正積極打造全台最大、跨品牌的數位會員服務平台，OPEN POINT 今年首度跨通路會員制，也就是消費者可透過 OPEN POINT APP 會員條碼或報會員手機號碼，於合作通路消費累積 OPEN POINT 點數。

統一超統計，跨品牌生態圈效益顯現，今年以來帶動 350 萬人次兌換，無論是兌換品項還是使用人次，皆較去年同期倍數成長，此次 7-ELEVEN 架構的 OPEN POINT 熟客生態圈全面升級，擴大納入集團內的其他品牌，可望進一步帶來消費新客。

另一方面，統一超指出，7-ELEVEN 自建行動支付工具 OPEN 錢包，自去年底陸續於旗下連鎖通路開通，今年 OPEN 錢包總交易額已較去年同期成長 2.2 倍，即日起新增康是美、速邁樂加油中心後，將有多達 14 大連鎖通路皆可使用。

目前正處雙 11 購物節，統一超也不落人後，透過 O2O 購物平台 OPEN POINT 行動隨時取首度推雙 11、黑色星期五節令活動，藉此搶攻線上消費商機。