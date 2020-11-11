柏承Q3獲利超越上半年總和 前三季EPS 1.37元 Q4接單仍旺

PCB 廠柏承 (6141-TW) 第三季昆山廠 HDI 製程滿載，單季營收以 9.29 億元改寫 7 季以來新高，毛利率也飆升到 22.55%，稅後純益達 1.2 億元，勝過上半年獲利總和，年增 4.83 倍，每股純益 0.93 元，也推升前三季純益 1.77 億元，年增 35.72%，每股純益 1.37 元。

同時，隨著市場上對 HDI 需求不輟且柏承又有新客戶加持，估柏承第四季營收將不降反升，還將超越第三季。

柏承第三季營收 9.29 億元，毛利率 22.55%，為 2008 年第三季以來新高，季增 2.84 個百分點，年增 8.07 個百分點，稅後純益 1.2 億元，季增 1.17 倍，年增 4.83 倍，單季每股 0.93 元。

柏承前三季營收為 23.18 億元，毛利率 19.25%，年增 2.19 個百分點，稅後純益為 1.77 億元，年增 35.72%，每股純益 1.37 元。

柏承主管指出，第三季毛利率大幅攀升，主要在昆山廠在 HDI 板、軟硬結合板等高加值型 PCB 訂單量顯著增加、生產滿載，提升獲利能力，10 月營收更持續上揚到 3.22 億元，月增 1.31%，年增 31.03%，在昆山廠產能持續滿載之下，第四季可望繼續有好的表現。

柏承江蘇昆山廠供應 HDI、軟硬結合板供應給耳機、新手機客戶，訂單穩定，營收占比達 70% 以上，從接單來看，柏承第三季單月營收都能維持在 3 億元以上。

柏承昆山廠股本人民幣 3 億元，已規劃在中國上市，該廠擁有高密度連接板 (HDI) 製程，最高製程達 4 階雷射，目前客戶包括耳機、中國大陸品牌手機。

柏承出售廣東惠陽廠後，產線包括台灣桃園、江蘇昆山廠，其中昆山廠規劃在中國掛牌，另外規劃在南通廬山投資設立新 PCB 廠，5 月開始動工，分兩期規劃，產能將分期在 2021 年開出。

柏承估，新建的江蘇南通廠產能將分期在 2021 年開出，為掌握訂單來源，昆山廠也積極引進手機板、軟硬結合板新客戶，由昆山廠先承接，未來進一步移交南通廠認證。