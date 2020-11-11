〈台塑企業攻綠能〉台塑汽車推純電動卡車 2022年起問世

台塑集團旗下台塑汽車今 (11) 日宣布，旗下達富重車的「DAF 六期商用車」正式發表上市，也正著手研發電動車電池、電動卡車，預計 2022 年先推出 12 噸純電動卡車，後續也有多種車款陸續在 2025 年前問世。

台塑企業管理中心常委王文潮表示，從全球汽車、商用車市場發展趨勢來看，電動車發展勢在必行，台塑企業兩位創辦人王永慶、王永在，早已意識到未來電動車將占有一席之地，也著手研發電動車電池。

因應未來電動車趨勢與企業資源運用整合，台塑企業也積極投入研發電動卡車，王文潮表示，預計將運用自有研發的電池，發展自有品牌電動卡車，產品規劃 6.5 噸、12 噸純電動卡車，及 10 噸電動中巴系列，預計 2022 至 2025 年間陸續推出。

台塑企業也預計 2021 年推出大客車 (遊覽車) 底盤，雖然目前是六期柴油燃料動力系統，但也不排除納入電動大客車領域。

台塑達富商用車今年在台灣卡車市場達到 1 萬台的銷售量，今日也正式發表 DAF 六期商用車，可比五期車至少可省下高達 10% 以上的油耗，以年行駛 24 萬公里營業大貨車為例，每年可省下 20 萬元燃油費用，及減少約 22.78 噸的二氧化碳排放。