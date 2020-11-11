〈美股早盤〉道瓊開盤漲逾150點 科技股恢復漲勢 台積電ADR飆逾2%

美股四大指數週三 (11 日) 高開，科技股在歷經昨日跌勢後，週三推動那斯達克指數重返漲勢。道瓊工業指數早盤上漲逾 150 點或 0.6％，那斯達克指數漲 1.5％，標普 500 指數漲 0.7％，費半漲逾 2％，台積電 ADR 亦飆逾 3%。

大型科技股部分，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、)Alphabet(GOOGL-US)、Netflix(NFLX-US) 週三 (11 日) 開盤走揚。

新冠疫苗利多帶動類股輪動，週二 (10 日) 股市表現好壞參半，反映投資人正從今年表現最佳的成長型股票撤出，轉向製造業、能源及金融等週期性產業。

在傳出中國政府擬針對線上平台起草反壟斷法案後，中概股阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US) 早盤集體下挫。

美國債市週三 (11 日) 因退伍軍人節休市。10 年期美債殖利率已連續 4 天攀升，週二 (10 日) 以 0.970％作收，寫下 3 月 19 日以來最高水平。

疫情方面，美國加州和中西部多數地區均擴大防疫限制，約翰霍普金斯大學數據顯示，週二 (10 日) 美國再新增 13.6 萬例新冠確診，單日確診數連續 8 日超過 10 萬。

達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 週二 (10 日) 表示，二波疫情爆發，促使其對短期經濟下行風險感到「謹慎和擔憂」，不過長期前景仍保持樂觀。他表示，接下來 2 季將非常具有挑戰性，下行風險將隨著疫情反彈而持續攀升。

截至台北時間週三 (11 日)21 時許：

道瓊指數上漲 167.89 點或 0.57%，暫報 29588.81 點

那斯達克上漲 172.06 點或 1.49%，暫報 11726.26 點

標普 500 指數上漲 23.09 點或 0.65%，暫報 3568.62 點

費半上漲 70.89 點或 2.93%，暫報 2493.32 點

台積電 ADR 上漲 3.63% 至每股 90.84 美元

十年期美債殖利率至 0.958%

紐約輕原油上漲 3% 至每桶 42.60 美元

布蘭特原油上漲 2.75% 至每桶 44.81 美元

黃金下跌 0.92% 至每盎司 1859.20 美元

美元指數上漲 0.37% 至 93.08 點

道瓊工業指數週線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 1.64％，至 262.17 美元。

天貓雙 11 全球購物狂潮週三 (11 日) 凌晨正式啟動，阿里巴巴開賣 30 分鐘成交額已破人民幣 3,723 億元 (約新台幣 1.6 兆元)，突破歷史新高，京東在開賣 10 分鐘內，下單金額就突破人民幣 2000 億元。

然而，因傳出中國政府將起草線上平台反壟斷相關規定，雙 11 概念股在美股普遍下挫，阿里巴巴、京東、拼多多等電商平台均受影響。

Lyft(LYFT-US) 早盤上漲 3.11％，至 37.17 美元。

Lyft 週二 (10 日) 公布第 3 季虧損 2.8 億美元，為去年同期的 2 倍多，營收 4.997 億美元，雖較去年同期減少 48%，但仍優於華爾街預期。

該公司表示，為了抵銷共乘需求帶來的負面影響，正致力於開拓全新服務，並搶攻食物外送市場。

AT&T(T-US) 早盤上漲 0.11％，至 28.88 美元。

作為重組計劃一部分，AT&T 旗下華納媒體 (WarnerMedia) 週二 (10 日) 起開始裁員，外媒報導傳出，許多高階職員週二前已離職，包含 HBO 前任執行長 Richard Plepler、透納廣播公司前任主席 David Levy，以及華納兄弟娛樂執行長兼董事長 Kevin Tsujihara。

華納媒體發言人拒絕透露確切裁員人數，但有知情人士稱，裁員數至少上千人，甚至達到數千人。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

David Kostin 在內等高盛策略師建議投資人部署那些有望自疫苗帶動經濟增長中受惠的週期性股票，尤其是能源、原物料及工業板塊。

道富全球顧問 (State Street Global Advisors) 歐洲投資策略與研究主管 Altaf Kassam 表示：「我們以經典說法來解釋當前情況，短期來看，市場是一台表決裝置，長遠來看，它是一台磅秤。我們在科技板塊看到的是 FAANG 首當其衝，但廣泛來說，科技業並沒有那麼糟糕，那只是市場下意識的反射效應。」