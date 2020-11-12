仁寶Q3純益年增逾2成 EPS 0.5元 近兩年單季新高

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日公布第 3 季財報，受惠遠距商機帶動筆電、平板出貨，加上智慧裝置等非個人電腦出貨強勁，第 3 季單季稅後純益達 21.88 億元，季增 10.12%、年增 21.56%，每股純益 0.5 元，為近兩年單季新高，累計前 3 季每股賺 1.1 元。

仁寶第 3 季營收 2692.42 億元，季增 2.12%、年增 7.73%，毛利率 3.34%，季增 0.2 個百分點、年增 0.11 個百分點，營益率 1.13%，季增 0.23 個百分點、年增 0.17 個百分點；稅後純益 21.88 億元，季增 10.12%、年增 21.56%，每股純益 0.5 元。

累計仁寶前 3 季合併營收 7149.42 億元，年增 0.3%，毛利率 3.25%，年減 0.18 個百分點，營益率 0.89%，年減 0.17 個百分點，稅後純益 47.8 億元，年減 3.3%，每股純益 1.1 元。

仁寶統計第 3 季個人電腦、非個人電腦營收比重達 65%、35%，整體上半年個人電腦、非個人電腦營收比重達 68%、32%，符合公司預期。

展望未來，仁寶指出，下半年筆電需求仍強，包含 Chromebook 教育機種客戶追單強勁，訂單能見度可看到未來三個月，全年筆電出貨可望超越去年 4390 萬台，短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件則仍吃緊，非個人電腦方面，則維持第 4 季將達全年高峰看法。