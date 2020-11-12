〈崇越法說〉信越光阻液新產能明年開出 營收將連兩年創新高

崇越 (5434-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長潘重良指出，代理原廠信越來台擴增 EUV 光阻液產能，加上 EUV 滲透率成長，光阻液業績明、後年將持續成長，另外還有矽晶圓、中國工程與新事業等展望樂觀，崇越今、明年營收可望連創新高，今年每股純益將至少 10 元起跳。

潘重良指出，崇越光阻液營收比重約 4 成，以往光阻液業績年增最多個位數，但隨著 EUV 技術發展，曝光次數增加，EUV 光阻液需求大增，加上其單價昂貴，今年以來，光阻液業績年增幅達 20%，看好隨著晶圓代工龍頭 7、5 奈米製程陸續量產，光阻液需求將只增不減。

崇越代理原廠信越也為因應台灣晶圓代工客戶需求，斥 300 億日圓在台擴建廠房，將 EUV 光阻液產能提升 20%，從過往日本製造，新增台灣製造，崇越也隨著代理原廠、客戶一同成長。

矽晶圓方面，潘重良表示，由於貿易戰與疫情延燒，中國客戶積極提高備貨量，坦言有庫存水位較高疑慮，不過，隨著中國半導體自主化趨勢確立，看好中國長期需求，近期中國客戶更與崇越簽了兩張長期訂單 (LTA)，訂單可看至 2024 年。

除強化台灣、中國布局，潘重良也預計，將跟隨大客戶前往美國設立據點，目前團隊大致上已經決定，將擴大營運規模，前往時間點將持續與大客戶確認。

執行長李正榮也認為，由於台灣客戶看好明、後年整體需求，主要晶圓代工客戶都在今年簽下矽晶圓長約，目的就是為了確保供給，看法與矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 相同，預計後年將出現缺貨情況，估矽晶圓業績穩健成長，明年價格可望持平至略增。

工程方面，崇越也搭上中國半導體自主化商機，投入半導體建廠、環保工程領域，預計明年隨著中國客戶持續增加產能、還有遞延訂單發酵，明年工程營收將年增 23%。

展望後市，潘重良看好，除了既有半導體材料銷售成長，工程近期也進入收割期，加上整體環境有利事業發展，看好明、後年營運成長動能。

崇越今年以來受惠半導體材料包括光阻液、矽晶圓等材料銷售成長，加上工程業績挹注，營收、獲利皆創高，前三季營收 272.29 億元，年增 18.98%，稅後純益 15.2 億元，年增 15.15%，每股稅後純益 8.37 元；法人看好，崇越今年將賺逾一股本。