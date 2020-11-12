費用大增 華邦電Q3純益季減5成 EPS 0.08元

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，由於管銷與研發費用增加，單季稅後純益 3.31 億元，較上季大減 53.3%，年減 44%，每股純益 0.08 元。前三季稅後純益 9.54 億元，年減 35.06%，每股純益 0.24 元。

華邦電第三季營收 160.34 億元，季增 25.76%，年增 19.47%，毛利率 26.96%，季減 2.34 個百分點，年增 0.47 個百分點，營益率 0.7%，季減 6.17 個百分點，年減 2.99 個百分點；稅後純益 3.31 億元，季減 53.3%，年減 44%，每股純益 0.08 元。

華邦電前三季營收 403.35 億元，年增 11.06%，毛利率 26.89%，年減 1.08 個百分點，營益率 2.53%，年減 1.3 個百分點；稅後純益 9.54 億元，年減 35.06%，每股純益 0.24 元。

由於華為趕在禁令生效前提前拉貨，帶動華邦電第三季營收續揚，也因營收基期墊高，華邦電預期，第四季營收可能持平第三季。

華邦電董事會今日也通過資本預算新台幣約 14.28 億元，用於擴充先進製程產能設備、整併汰舊換新設備，將從本季起陸續投資，資源來源為自有資金及銀行融資。

華邦電 DRAM 製程目前採 25 奈米技術，屆時高雄廠投片後，將朝 20 奈米推進；Flash 目前朝 45 奈米 NOR Flash 技術推進，明年正式量產。今、明兩年將持續著眼快速導入新製程、及提升中科廠生產力。

華邦電董事會也通過參與子公司新唐 (4919-TW) 現增，每股交易價格為 38 元，交易總金額共 14.42 億元，除依持股比例認購外，若有需要將以特定人身分增加認購。