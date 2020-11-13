〈紐約匯市〉多空拉鋸 美元指數在93前遇阻力 英鎊挫跌

歐美新冠肺炎 (COVID-19) 新增病例持續增加，沖淡投資人對新冠疫苗研發進展的樂觀心態，今年冬天預料仍將壟罩在疫情陰霾當中，美元指數周四 (12 日) 承受壓力，尾盤收在平盤，無法突破 93 整數關卡。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數在周四紐約尾盤微漲 0.01%。

美元指數走勢

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾、ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 和英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 齊聚歐洲央行 (ECB) 網路論壇，但市場未能從他們的談話中找到方向。央行三巨頭說，新冠疫苗取得重大科學進展令人振奮，但是經濟展望依然充滿不確定性。

美國新增病例繼續刷新紀錄，許多州和城市啟動新的防疫限制措施；德國經濟顧問以疫情為由調降成長預期。

除了病毒，美國總統川普拒絕承認敗選，也開始令投資人感到不安。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，美元匯價沒有形成新的方向，背後有疫情前景、央行利率政策、美國總統大選後政權交接等幾股力量拉鋸。

除此之外，人們對美元的看法也在避險資產和全球經濟走強受益者之間不斷轉變。

美元過去一周表現強勢，暫時遏制長期跌勢。從 3 月開始到本周一輝瑞宣布疫苗取得進展前，美元指數下跌約 10%。

避險日圓周四回升，兌美元報 105.125；日圓本周因為疫苗樂觀消息累計重貶 2%。

疫情升溫且數據顯示美國通膨依然溫和，拉低美國公債殖利率，和歐洲公債殖利率走勢相同。美國 10 年期公債殖利率報 0.885%，仍高於上周五的 0.82%。

歐元兌美元升值 0.2%，報 1.1803 美元。Rabobank 外匯策略主管 Jane Foley 說，歐元正在尋找方向，其匯價從 7 月下旬至今遊走在 1.16 到 1.2 美元之間。

加幣回落，美元兌加幣升值 0.6%。富國證券 Erik Nelson 依然看好未來幾個月的加幣前景，理由是加拿大經濟基礎相對穩定，且將受益於疫苗希望支撐的高油價。

英國和歐盟之間的貿易談判似乎再度拖過最後期限，提高了 12 月底前無法達成任何協議的可能性，英鎊兌美元貶 0.8%，報 1.3113 美元。

截至週五 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：