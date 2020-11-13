【Wen姐筆記】指數愈高 空軍愈勇！破表行情續燒？量價關係指路

台股展開 13000 點之上的「破表行情」，加權指數昨日雖開高走低，以小黑作收，但開盤價 13324 仍是歷史新高紀錄，昨日以 13221.78 點作收，成交值略縮至 2263 億元。台股指數愈走愈高，空軍卻愈來愈神勇，上市融券增至 94 萬張新高，和法人留倉對作的小台指散戶多空比，仍在 25% 高水位。往往空軍投降日，也是指數創高時。短線震盪難免，但多方只要緊抓控盤權，破表行情仍續行，後續行情指路重點仍是量價關係! 關鍵點位為 13131、13177 與 13256 點。

台股只要維持在 13100 點城池之上，多方均未放棄再次衝高、創高的機會! 13100 點護城河為 13077 點，北方哨站為 13131 點，如能守穩，多空將維持在 13100-13200 點間攻防，13200 點兩端哨站為 13177 與 13222 點。如能在 13256 點之上紮營，多方隨時準備再攻 13300 點，兩端哨站為 13273 與 13333 點，如再突破 13333 點，台股大區間可望更上層樓! 下一站為 13366、13400 點關卡以及 13456 點。

但如 13077 點失守，多方得提高警覺，需留意是否回測 13057 與 13000 點關卡，13000 點兩端哨站為 12977 與 13023 點，棄守則本波攻勢告一段落。在多頭趨勢中，尤其是多方主攻段，行情走勢主節奏只有創高與回調! 只要回調測試支撐有守，多方下一波援軍到位，就準備再次展開軋空行情。而執迷不悟的空軍，往往指數創高之後才認錯，也成為推升行情走勢的燃料，因此在指數高檔震盪過程中，只要短多持續控盤，空軍燃料充足，指數北上仍有續航力!

短線上觀察重點主要仍為價量關係，台股如回調過程中量縮，走勢仍是健康的，只要未爆出 2800 億元大量，且 K 棒留下長上影線或收黑，短多守穩支撐，多頭仍在玩車輪戰，抓好類股與個股輪動節奏，也將是投資人擴大獲利的好時機! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)