雅茗-KY估明年將爆發性成長 美國市場扮動能

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (13) 日召開法說會，在第三季單季獲利創高後，雅茗表示，本季將延續上季亮眼佳績，明年營運更可見爆發性成長，其中，深耕美國市場將是另一成長引擎，力拚在美國 3 年內達 200 家店目標。

雅茗說明，截至 9 月底主力品牌「快樂檸檬」在中國已進入 175 個城市，開出超過 1000 家門店，若再加上海外市場，全球總店數已逾 1125 家，在美國店數則多達 60 家，菲律賓也有逾 20 家，在持續展店下，營運重返成長軌道。

展望後市，雅茗指出，接下來將持續深入美國和東協市場布局。在美國，將重點布局美西區域，已與北加州營運商合資設立 HAPPY LEMON WEST Inc. 公司，規劃每年在美展出 40-50 店，美國市場為另一重要營運引擎，由西向東，力拚在美國達 3 年內 200 家店目標。而在中國，雅茗持續全面發展執行戰狼計畫，朝 2000 店邁進。

至於發展潛力大的亞太市場，雅茗在馬來西亞已開出旗艦店，並有多家加盟店排隊等候開幕，更設立東協供應鏈中心，負責原物料的採購研發，而在印尼、菲律賓等國家，在疫情趨緩後也會立即啟動發展計畫。

另一方面，雅茗表示，5 月入股台灣知名熟成紅茶品牌「可不可 KEBUKE」，待疫情過後，將進軍中國和亞太等海外市場。

此外，雅茗指出，集團起家品牌「仙踪林」也將進行品牌再造，建構集團茶飲成長第二引擎，並跨出連鎖腳步。

雅茗第三季合併營收 5.08 億元，年減 16.53%，營業毛利 2.59 億元，年減 15.82%，毛利率 51.05%，年減 0.42 個百分點，營業利益 5917 萬元，年減 7.5%，營業利益率 11.65%，年增 1.13 個百分點，稅後純益 6370 萬元，年增 31.37%，每股純益 (EPS) 達 1.79 元，創單季新高。