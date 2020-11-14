瑞銀上調明年GDP預期 估美國確診數有望明年Q2趨近零

瑞銀 (UBS) 經濟學家預計， 隨著疫苗進展出現重大突破，美國新冠病毒感染數有望在明年 Q2 趨近於零，並加強美國經濟復甦力道。

瑞銀首席美國經濟學家 Seth Carpenter 預計，明年第 2 季，美國新冠確診病例將非常接近零，意味著明年美國 GDP 將再提升 1 至 1.25 個百分點。

該行先前預期，美國感染數可能在 2021 年底趨近於零，近期的疫苗進展有助讓該項預期提前 6 個月實現。

製藥大廠輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 週一 (9 日) 宣布，潛在新冠疫苗有效性超過 90％，消息刺激市場樂觀情緒走高，並推升全球股市。

相較白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 等專家的謹慎態度，Carpenter 顯然較為樂觀。佛奇週四 (12 日) 對是否能根除新冠病毒表示質疑，並警告，既使疫苗有望問世，人們也不應該太過鬆懈。

另外，瑞銀認為明年的經濟表現還將取決於財政刺激規模。Carpenter 預計，決策者最終將推出低於預期的紓困計劃，令市場感到失望。

「相較市場，我們的看法比較悲觀，我們決定將明年第 1 季推出的刺激方案規模下調至約 4500 億美元。」他向客戶表示，市場普遍預計政府將推出 1 兆美元的財政刺激方案。

瑞銀認為共和黨將持續掌控參議院，若由民主黨掌控，該行認為方案規模就可能接近 1 兆美元。