〈國巨擴大在台投資〉攜成大建立共研中心 強化被動元件前瞻技術

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 集團與成功大學共研中心今 (14) 日揭牌，國巨董事長陳泰銘表示，未來會整合集團資源，針對被動元件的材料、散熱，以及高階產品等前瞻技術進行開發。

陳泰銘致詞時表示，以前認為學術跟產業僅只於交流，但與成大懇談後，發現學術跟產業，事實上是可以融合在一起、互相實現各自的目標和理想，因此雙方攜手成立共研中心。

陳泰銘進一步指出，國巨經過幾十年來，在各地建立了技術研發中心、生產製造基地，在車用電子、5G、IoT 等領域應用都有很多經驗，其中在汽車、車用電子耕耘了數十年，近 1-2 年也有普斯、基美加入國巨大家庭。

國巨表示，此次與成大成立共同研發中心，結合科技部專案計畫，投入被動元件前瞻技術的開發，培育人才及產學合作，未來將持續善用臺灣優勢如優異的研發技術、完善的產業聚落及供應鏈，並持續投資高階產品。

同時也整合國巨集團內基美、普思、奇力新、同欣電、凱美等高階關鍵零組件技術，將高階技術發展根留台灣，強化國巨在全球被動元件的領先優勢，將台灣的人才、產業以及格局提升至國際規模，也將國外的研發動能帶回台灣。

陳泰銘強調，共研中心研究、開發的東西，絕對是要應用的到，像是被動元件的材料、尺寸、散熱、耐溫等，另外還有模組、高階產品，都是共研中心未來聚焦發展重點。