群創三度榮獲道瓊永續世界、新興市場成分股

面板大廠群創 (3481-TW) 表示，在 2020 年道瓊永續指數 (DJSI) 最新評選結果中，同時入選道瓊永續世界指數、道瓊永續新興市場指數等兩項殊榮，為三度榮獲 DJSI，在社會面向評分中獲面板業第一，名列國際標竿企業。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創將永續策略與企業經營相結合，回應聯合國永續發展目標 (SDGs)，三度入選 DJSI，也反映群創在永續領域的努力與成果，在環境永續面向，群創也宣示 2025 年製程溫室氣體 FCs 單位面積排放強度將以 2016 年削減 30% 為目標。

群創總經理楊柱祥表示，迎接 5G 新時代來臨，將以核心事業出發，落實「轉型再造、價值躍進」精神，並攜手供應鏈強化綠色競爭力，降低環境衝擊，展望未來，將持續發揮面板業核心職能，帶動供應商、員工、客戶等合作夥伴，共同落實企業社會責任。

另一方面，今年全球疫情蔓延，群創表示，全面執行應變管理機制，截至今年 10 月止也發放超過 730 萬個口罩給全球員工使用，同時維持醫療面板的品質，供應各國醫療面板，投身全球公共衛生戰役。

群創在本屆道瓊永續指數電子設備儀器原件組別中，在環境報告、社會報告及影響力評價評選中拿下滿分，政策議和、隱私保護、人權也取得優異成績。