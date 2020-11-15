創見看好明天市況 營運將轉好

記憶體模組廠創見 (2451-TW) 受終端產品價格走跌衝擊，第三季獲利表現低迷，不過，創見看好，明年嵌入性、消費性產品都將同步成長，市況不會比今年差，一定會有好成績。

創見第三季在海內外市場逐步恢復銷售動能下，營收成長，但原物料價格走勢較不穩定，影響終端產品市價，連帶拖累毛利率及營益率表現，而下半年市場價格仍偏弱，面對供過於求的產業環境，創見表示，長期獲利仍須仰賴健全的庫存及採購策略，而非短期的價格反彈。

創見截至第三季的存貨金額達 31.66 億元，較去年同期成長 78%，主要因應工業型產品及專案備貨。對於庫存升高問題，創見表示，與記憶體廠有固定合約在，但工控應用的嵌入式產品需求不如預期，加上海外地區營收占比高，受疫情影響較大，使客戶拉貨時間遞延。

不過，創見指出，近來通路需求已回溫，嵌入式產品需求則逐步回籠，預期本季或明年第一季庫存可望去化一些。

創見看好，明年市況不會比今年差，且市場受疫情影響已相對鈍化，明年包括嵌入性、消費性產品都將同步成長，「明年一定會有好的成績」。

創見第三季營收 27.6 億元，季增 11.2%；稅後純益 2.04 億元，季減 22.8%，每股純益 0.48 元。前三季營收 84.71 億元，年減 17%；稅後純益 9.33 億元，年減 3 成，每股純益 2.17 元。