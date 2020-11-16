〈車市〉LEXUS改款IS亮相 入門版售價大減約40萬元

和泰車 (2207-TW) 今 (16) 日發表 LEXUS 全新改款 IS，和泰車表示，此次入門豪華版等於是過去的頂規版本，售價由過往頂規版 230 萬元降到此次入門版 189 萬元，價差高達 40 萬元，預接單已達 60 台優預期，車系一年銷量估可達 600 台。

據統計，LEXUS 前 10 月銷售達 19371 台，年增幅 11.4%，和泰車將 LEXUS 總銷量上修至 2.24 萬台，較原先預估增加 400 台，明年「還是不會差」。

和泰車說明，為滿足不同消費族群對於配備的需求，全新 IS 300h 設定豪華、頂級與 F-SPORT 共 3 個等級，豪華版 189 萬元，頂級版為 199 萬元，頂級版選配電動天窗為 204 萬元，而 F SPORT 版則要價 195 萬元；其中，豪華版配備已是過去的頂規版本，但與過去頂規版約 230 萬元大降多達 40 萬元。

此次改款 IS 導入 LEXUS 新世代之家族設計語彙，換上新設計 Spindle Grille 水箱護罩，而 F SPORT 版本追加導流尾翼、升級 19 吋燻黑鋁圈。

內裝方面，和泰車強調，全新 IS 升級標配 Lexus Safety System + 2.0 智動駕駛輔助系統，包括 DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA 車道循跡系統、PCS 預警式防護系統，以及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統等四大主動安全配備。

而車艙內也導入全新 8 吋多媒體資訊整合系統，包含觸控功能和 Carplay 與 Android Auto 智慧型手機連結功能。