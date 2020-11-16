〈國泰金法說〉股價走勢與獲利脫鉤 李長庚妙喻：我們是「金城武」

國泰金 (2882-TW) 今 (16) 日召開法說會，今 (2020) 年前 3 季稅後純益創歷史新高，但是國泰金股價不如過去達到 60 幾元高點，總經理李長庚以「金城武」妙喻公司本質良好，受限 IFRS 17、ICS 等疑慮，投資人不知道國泰金本質一直是金城武，相信只是短空長多。

受惠投資收益良好，國泰金今年前 3 季稅後純益達 644 億元，年增 24%，且已超越去年全年，創下歷史新高，每股純益為 4.55 元，雖尚未超越去年全年的 4.76 元，不過累積前 10 月 EPS 達 4.82 元，則超越去年全年，改寫歷史新高。

從各子公司來看，國泰人壽前 3 季稅後純益衝到 448 億元、年成長 47%，；產險、投信、證券等子公司獲利皆有雙位數成長；而國泰世華銀行持續拓展海外業務，海外獲利成長 21%，佔銀行稅前盈餘達 48%。

國泰金受惠於金融資產價格回升及獲利挹注，淨值持續提升，截至第 3 季，帳面淨值達 8246 億元，比起去年底的 7820 億元，等於今年以來淨值大增 426 億元；每股淨值也從去年底的 51.6 元，攀升到今年第 3 季已達 54.8 元。

國泰金今年獲利創新高，但是股價表現只有 40 元左右，李長庚表示，投資人對 IFRS 17、ICS 不熟，因此有疑慮，他更以「金城武」妙喻，表示台灣最帥的明星是金城武，政府要跟國際接軌，請裁縫師訂製一套洋服，但是金城武不會因為換穿了西服就被說醜八怪，重要的還是金城武的本質還是很帥，李長庚並形容，「投資人只是不知道國泰金一直是金城武」。

李長庚強調，相信台灣對 IFRS 17、ICS 等一定會順利接軌，且相信對台灣保險業只是短空長多，因為整個市場要健全發展最重要的就是要有秩序地競爭，但導入 IFRS 17 可導正產業削價競爭態勢，回歸到保險保障本質，讓整體保險定價合理化，產業健康發展就是很大的進步。