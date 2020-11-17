〈智聯服務轉上櫃〉看好資訊整合服務商機 12月下旬轉上櫃

宏碁 (2353-TW) 旗下資訊系統整合廠智聯服務 (6751-TE) 預計 12 月下旬轉上櫃，暫定參考價 60 元，董事長施宣輝表示，企業數位轉型、跨領域合作是未來產業發展趨勢，加上今年疫情影響，更加速全球企業數位轉型腳步，看好智聯服務營運穩健，對明年審慎樂觀。

智聯服務主要提供資訊系統整合服務，具有資訊周邊產品設備整合、設計規劃、建置及維運等整合性應用解決方案客製化，目前客戶以台灣半導體產業為大宗，其次則為電子、製造及金融等產業。

展望未來，智聯服務總經理韓政達指出，未來智聯服務將從單一軟硬體科技建置服務，延伸整合應用，提供基礎架構擴充及諮詢服務、IT、OT 整合性服務、資訊設備及機房維護服務，目前也有應用在醫療物聯網、智慧農業等資訊應用解決方案。

根據資策會 MIC 估計，全球系統整合市場將從 2019 年 3851 億美元，成長至 2023 年 4451 億美元，年複合成長率達 3.7%，其中，顧問資訊成長率最高達 5.6%，系統整合、系統建置則為 4.6%、2.1%。

財報方面，智聯服務 2018、2019 年營收分別達 8.89、10.74 億元，每股盈餘 3.23、3.00 元，今年累計前 3 季營收則達 7.45 億元、年減 4%，毛利率 14.53%、年增 2.02 個百分點，營益率 4.15%、年增 0.77 個百分點，稅後純益達 2352.6 萬元、年增 12%，每股純益 2.11 元。