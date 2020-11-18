【Wen姐筆記】台指期結算 空方拚到最後一刻？強弱觀察3重點

台股昨日護國神山台積電開高走低，衝關 500 元大關未成，加權指數也呈現開高走低，以 13593.01 點作收，成交值 2394 億元。儘管昨日 K 棒收黑，但盤中最高價與收盤價仍改寫歷史新高，一路放空的空方留倉部位，仍沒有討到任何便宜! 同時空方大軍似乎打算拚到最後一刻，融券餘額持續攀高，小台指散戶留倉比例也明顯偏空。

台股今日短線強弱觀察重點有三，一是台積電的走勢，另一則是價量關係。第三點則是 13555 點，只要能力守 13555 點之上，均屬強勢。關鍵點位為 13588、13612 與 13657 點多方如能力守 13555 點之上，多空今日交戰主要火線區先觀察 12600 點，12600 點兩端哨站為 13588 與 13612 點，如能衝過 13657 點，有機會再演軋空。續往 13700 點關卡挑戰，

而 13700 點兩端哨站為 13680 與 13721 點，而 13752 點為 14000 點決戰權門票! 闖過之後將續往 13800 點關卡挺進! 13800 點兩端哨站為 13777 與 13823 點。但如 13555 點未能挺住，需提防往 13500 點關卡回測，兩端哨站為 13482 與 13520 點。下方重要關卡為 13456 點，如失守須提防短多控盤權易位，如再棄守 12400 點須提防賣壓加重，兩端哨站為 13382 與 13428 點。

每逢台指期結算日，好戲都在尾盤，今日尾盤也得特別留意台積電等權值股走勢。另外再次提醒，只要成交量能爆出 2800 億元至 3000 億元以上大量，K 棒上影線不宜過長，K 棒也不宜收黑，如出現上述狀況，為控盤主力逢高獲利下車賣壓加重訊號! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)