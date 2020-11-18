〈裕隆集團法說〉中華車中國轉投資兩樣情 澄清東南汽車無退出市場打算

中華車 (2204-TW) 今 (18) 日召開法說會時指出，由於中國市場已見大者恆大趨勢，看好轉投資福建奔馳營運朝正向發展，儘管自主品牌生存空間較小，不過另一轉投資事業體東南汽車沒有退出市場的打算，會在股東全力支持下找尋轉型機會，明年東南仍會推新車型。

在台灣四輪市場方面，中華車預估，全年內銷提車 (含代工和進口車) 約 5 萬台，與去年持平，而年目標同樣設為 5 萬台。

中國市場的部分，中華車說明，轉投資東南汽車前 10 月銷售 14919 台，目標全年可達 1.7-2 萬台，低於去年 2.5 萬台，明年力拚銷售 2-3 萬台。

不過，福建奔馳作為豪華品牌車廠，第三季在疫情趨緩下呈現穩定，銷售已與去年同期相近，中華車估，第四季銷售有望超越去年同期，全年目標估達 2.5-3 萬台，與去年 2.8 萬台水準相當，明年上看 3.1 萬台。

外銷方面，受新冠肺炎影響，全球車市大萎縮，中華車估全年銷量 900 台，不過，明年將全面推展 Delica(廂車 / 貨車) 外銷中東及中美洲、廣菱利封窗物流車外銷中東，並拓展冷凍車物流宅配商機外銷中東和中美洲，全年銷量有望倍增至 1800 台。

電動二輪車方面，中華車強調，儘管占營收比重僅 1-2%，但電動車發展是長期計畫，目前處在初期建設階段，投資占較大比例，今年 emoving 銷售目標 6000 台，優於去年 4500 台，明年將再推新車款、導入異業合作、進軍共享機車領域，銷售上看 9000 台。

目前全台 emoving 專賣店共 43 家，持續展店中，而充電站已達 527 站，其中，3C 超級充電站達 197 店