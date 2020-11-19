〈台股盤前〉美疫情再升溫投變數 漲多回檔整理氣氛濃

台股指數昨 (18) 日以全日最高點 13773.29 點作收，上漲 180.28 點並續寫新猷，成交值略縮至 2297 億元，而外資呈現連 6 買助漲資金行情，不過，美股昨日尾盤前急崩，反映歐美疫情加劇的壓力，法人認為，台股多頭行情無虞，但持續創高下短線乖離大，隨時可能出現漲多回檔整理。

三大法人昨日在集中市場合計買超 217 億元，其中，外資呈現連 6 買，買超達 211 億元，投信轉為買超 2.18 億元、自營商轉買超 3.58 億元。

美股方面，道瓊指數下跌 344.93 點或 1.16%，收 29438.42 點；標普 500 指數下跌 41.74 點或 1.16%，收 3567.79 點；那斯達克指數下跌 97.74 點或 0.82%，收 11,801.60 點；費城半導體指數下跌 18.37 點或 0.72%，收 2530.59 點。

消息面上，全球疫情仍不斷蔓延，美國疫情自 11 月以來再度快速升溫，確診病例已超過 1100 萬例，每日確診數突破 16 萬，創疫情爆發以來的新高，紐約市宣布將關閉學校。

同時，法國成為第一個確診超過 200 萬例的歐洲國家；而亞洲國家中，南韓連 4 天單日確診逾 200 例，而日本首都東京準備將警戒層級調升至最高等級，並考慮要求部分商家再次縮短營業時間，市場憂心這波疫情比前二波恐更加嚴峻。

群創表示，今年力拚賺錢，而明年市況更是「Beautiful Sunny Day」，樂觀看待明年獲利可望創新高，且員工加薪有望，面板產業展望佳。

高爾夫球桿頭市場進入旺季，多家業者表示，客戶追加訂單，能見度甚至看到明年第二季。

整體來看，法人提醒，美國疫情升溫且由中西部擴散至德州、佛羅里達，留意對美股短線造成的漲多拉回壓力，但也可留意，由於疫苗開發進度持續，疫情受害族群在下跌空間有限之際反而相對有表現空間。

法人強調，短線上須小心高檔賣壓，而長期維持向上趨勢尚未改變，預料資金輪動的速度將加快。