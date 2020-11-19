〈台股盤中〉電金權值股同走弱 開低走低回測13700點關卡

美股四大指數周二全數下跌，台股今 (19) 日早盤開低後，盤中一度急拉衝上 13785.92 點，再改寫台股新高價，但受到電子三雄等電子權值股走弱影響，金融權值股也陷入修正，盤面僅靠台塑三寶撐盤，指數開低走低，回測 13700 點關卡，預估今日成交量約 2200 億元。

電子權值股方面，台積電早盤一度衝上 499 元，隨後拉回翻黑，盤中跌幅超過 1%，仍力守 490 元；股王大立光盤中數度翻紅，在平盤上下震盪；鴻海表現也相對弱勢，跌幅超過 0.7%；聯發科為表現最強勢者，早盤開低後翻紅，盤中漲幅超過 1%。

比特幣衝破 18000 美元大關，板卡族群今日股價再度走強，麗臺強攻漲停，撼訊大漲 8%，映泰也大漲 6%，華擎、承啟表現也都不俗。

太陽能族群持續發光，元晶亮燈漲停，達能、安集大漲超過半根停板，國碩、茂迪漲幅也超過 4%。

IC 設計族群續強，揚智、研通、金麗科同步攻上漲停價位，鑫創、威盛、敦泰、安國也都站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，外資近期持續站在賣方，技術面沿著五日線震盪向上，在籌碼面、技術面上都有優勢，只要成交量能維持在 2000-2500 億元間，顯示市場認為指數強勢多頭格局沒有太大改變，大盤就有機會震盪向上衝高。