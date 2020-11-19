新加坡貿工部部長：疫情帶來供應鏈轉移 東南亞有望因此受益

今年疫情爆發後，對於企業員工的工作模式和組織供應鏈都帶來的變化，新加坡貿易和工業部長陳振聲 (Chan Chun Sing) 認為，在全球企業考慮改變供應鏈時，將可能為東南亞經濟創造更多機會。若多數亞洲國家感染率持續下降，未來亞洲將有望成為經濟成長的動力。

陳振聲在接受採訪時表示，自新冠肺炎 (Covid-19) 疫情爆發以來，對工作模式以及組織供應鏈方式帶來了根本性的變化，遠距工作潮流可能持續下去，許多企業也正在重組全球範圍內的員工部署，以及生產鏈和供應的部署。

「許多公司正在重組其全球範圍內人員、生產鏈以及組織供應鏈的布局，這將導致全球生產和供應鏈的改組。當公司考慮如何增強供應鏈的彈性時，也將對東南亞產生某些影響。如果企業朝向東南亞地區多元化佈局，那麼包括新加坡在內的東南亞經濟體，將獲得更多機會。」陳振聲說道。

此外，他也表示，儘管新加坡 10 月出口情況比預期要差，但該國並非所有產業都以同樣的速度復甦。該國石油、天然氣、海洋事務和旅遊業等產業仍在下跌。但是，他相信，只要大多數亞洲國家能夠保持感染率下降，亞洲將有望在未來成為增長的引擎。

針對疫苗方面，陳陳振聲表示，新加坡嚴格的知識產權保護法規將是吸引生物製藥公司進駐的關鍵因素。除此之外，即使在大流行期間，新加坡也保持開放，出口並無受到限制。