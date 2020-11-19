叡揚資訊20日起競拍 預計12/10掛牌上櫃

資訊軟體廠叡揚資訊 (6752-TE) 預計 12 月 10 日掛牌上櫃，為配合初次上櫃，將現增發行新股，其中 1800 張採競價拍賣，競價拍賣從 11 月 20 日至 24 日止，競拍底價為 50 元。

叡揚此次競拍依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為 50 元，每標單最低為 1 張，最高 230 張，價高者優先得標，並於 11 月 26 日開標。

叡揚資訊成立於 1987 年，實收資本為新台幣 2.67 億元，主要聚焦企業軟體與資訊服務領域，並投入雲端技術與人工智慧技術，主要業務以自行開發企業 e 化應用軟體為主，目前營收 9 成以上在國內市場。

叡揚資訊產品線中的「Vitals ESP 企業知識協作平台」，協助企業彙整知識資訊建立內部知識庫，讓企業數位轉型無縫接軌，客戶包括製造業 (如世界先進、先豐通訊等)、政府及國營事業單位 (台北市政府、台船等)、金融業、食品業、流通業等。

叡揚資訊也開發合規管理系統，發展為醫院評鑑系統，並推廣至國內 75% 的醫學中心 (包括台大、北中南榮總等)。

展望明年，董事長張培鏞表示，營運未受疫情影響太大，且明年國內經濟明年可望回穩，樂觀看明年營運。

叡揚營收從 2014 年起逐年成長，去年 EPS 達 3.66 元，創歷史新高。今年上半年累計營收 4.88 億元，年增 15.23%；每股純益 1.8 元，年增 253％。