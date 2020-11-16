達亞12月中掛牌上櫃 明年營運看增

達亞 (6762-TE) 預計 12 月中掛牌上櫃，今 (16) 日舉行業績發表會，董事長張有德表示，明年量產產品包括攝護腺醫材、數位微創手術平台及 Google 生理監測，有望推升明年營運續拚新高。

達亞專攻醫療器材的模具開發及製造零組件，客戶除母公司益安生醫 (6499-TW) 外，多為美國客戶，自 2008 年轉型成高階醫療器材廠後，累計開發超過 1600 套醫材模具、6600 件醫材射出模型。

張有德指出，今年新冠肺炎疫情衝擊醫療器材產業，許多大型醫療器材公司業績至少掉 50% 以上，但因達亞商業模式與同業不同，從產品開發、小型測試、法規認證到產品量產，都與客戶緊密聯繫，因此今年業績不受疫情影響、逆勢成長。

張有德補充，全球醫療器材前十大品牌公司，市占約 40%，達亞因具備醫療器材零組件模具設計、製程開發、產品管控程序等優勢，已打入其中 4 家供應鏈。

張有德表示，2018 年接觸的新客戶，產品陸續在去年、今年量產出貨，明年則有攝護腺醫材、數位微創手術平台及 Google 生理監測等產品進入量產階段，法人看好，達亞今年有望大賺一股本，明年營運則續拚成長。

達亞前 3 季營收 4.08 億元，年增 45.67%；毛利率 60.3%，年增 12.58 個百分點；營利率 48.57%，年增 19.27 個百分點；稅後純益 1.51 億元，年增 129.9%，每股純益 8.2 元。