傳遭搶單 美律：部分客戶有重疊 但產品不同

市場傳出，美律 (2439-TW) 美系品牌客戶明年的電競耳機訂單，遭同業搶單，總裁黃朝豊對此回應，確實部分客戶有重疊，不過美律代工高階產品，與同業並不相同。

據了解，美律與美系品牌合作的電競耳機、TWS(真無限藍芽耳機)，明年部分小量訂單被同業安普新 (6743-TE) 瓜分，黃朝豊對訂單事宜不評論，不過強調，確實部分客戶與同業有重疊，但產品品項不盡相同，其中，美律因具備技術優勢，專攻高階產品；同業則在價格上有競爭力，因此集中製造中低階產品。

黃朝豊表示，公司策略就是用技術品質吸引客戶，並聚焦中高階產品，為提升市場競爭力，因應國際趨勢已在越南建廠，該廠區主要接非中國客戶訂單，加上製造成本具有競爭力，看好越南廠未來 3 年產值，將占整體集團 25%。

黃朝豊指出，目前電競耳機產線，已從中國廠移至越南廠生產，後續中國廠將以當地客戶為主，維持中國營收水準。

美律在中國共有 3 座廠房，分別為蘇州廠、深圳廠及惠州廠，其中蘇州廠主要生產小型喇叭，應用產品包括手機、平板、桌上型電腦、筆電等，明年將新增手錶新應用；深圳廠則聚焦在品牌廠耳機；惠州廠主要生產電競耳機。