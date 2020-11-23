歐洲線、東南亞線運價周漲1成 陽明、萬海Q4獲利有望上修

不同於美國線運價高檔持平，據上海航交所最新報價，歐洲線、東南亞線運價指數較上周均有 10% 左右的漲幅，反映缺櫃市況，法人指出，此有利歐洲線比重相對較高的陽明 (2609-TW) ，以及亞洲線為主的萬海 (2615-TW) 第四季至明年第一季的獲利展望，有望優於預期。

上海航交所最新報價，歐洲線每 TEU 運價來到 1644 美元，周漲 9%，東南亞線每 TEU 運價來到 802 美元，周漲 10.16%。

法人指出，空櫃停在美國港口的數量持續攀升，而亞洲港口的缺櫃延伸至中東、非洲、南美、東南亞和歐洲，造成漲價。

由於缺櫃且邁入運送旺季，亞洲線率先 11 月初調漲運價每 TEU 500 美元，11 月中後航商再調漲每 TEU 100-300 美元，而歐洲線在需求回溫以及港口擁擠缺櫃調度等狀況下，11 月 15 日起調漲每 TEU 450-500 美元至 1700-1900 美元，尤其赫伯羅特日前通知承攬商 12 月 1 日歐洲線運價再漲至每 TEU 2445 美元，超越 2010 年的高點，法人看待，此有利歐洲線航商表現。

另一方面，法人指出，船用燃油價格緩漲，擴大了海運業者獲利上修空間，其中，陽明因長期高價租約陸續到期、一次性的賠償損失減少，全年獲利可樂觀期待，有望寫 10 年以來新高。