萬海打造南美唯一直航亞洲航線 搭水果出貨潮續添Q4新動能

貨櫃航商萬海 (2615-T) 今 (23) 日指出，全球缺櫃潮尚未平息，又迎來南美洲水果盛產時節，冷凍貨櫃的需求來到高峰，而萬海今年大力調整南美西航線(ASA)，提供市場上唯一直航亞洲航線，並於第三季起陸續投入約 10 億元，用以更新約 50% 的冷凍櫃，在這波水果出貨帶動冷凍櫃需求熱潮下，續添營運新動能。

據上海航交所最新報價，南美線每 FEU(40 呎標準貨櫃) 來到 4403 美元，較上周續漲 2.5%，並創歷史新高，反映短期內艙位供需吃緊仍無法解除、且造新櫃短期也難以應付的市況，法人認為，第四季除了美國線高檔盤整，其他被排擠的航線均將呈持續上漲的態勢。

萬海今年以來大力調整南美西航線，加靠秘魯派塔港 (PAITA, PERU)，提供市場上唯一直航亞洲航線，運輸時間大幅縮短 9 天。

萬海進一步指出，隨著電商平台崛起，進出口食品、水果成了時下熱門的商品，然而空運航班減少且運價高昂，部分陸運因檢疫問題導致商品延遲交遞，意外造成海運冷凍櫃服務需求升溫。

看準此趨勢，萬海表示，斥資逾 30 億元打造近 4 萬只乾櫃，第三季以來也陸續投入約 10 億元預計更新約 50% 的冷凍櫃，力拚打造業界最高水準的櫃隊，而在近日流行的變頻空調機組也加入了冷凍櫃隊，搶搭此新商機。