內政部主責編製房地產景氣指標 龔明鑫：將揭露區域房市概況

內政部日前透露，將研議編製房地產景氣指標，國發會主委龔明鑫今 (23) 日表示，這項指標的編訂由內政部主責，但仍需經跨部會協調，預計年底前會提出分析報告，並承諾未來會同步揭露區域房市概況。

龔明鑫今天前往立法院經委會備詢，對於立委詢問房市指標編製的進度，他指出，房地產景氣對策信號的規劃由內政部主責，建構指標需要一段時間測試，內政部預計年底前會有一份分析報告。

龔明鑫進一步說明，內政部次長花敬群先前指出，房地產景氣指標像健檢一樣，把可能影響房市的因素、發展狀況呈現出來，但資料涉及多面向、跨部會合作，除了房價漲跌幅，還有金融相關資料，需要進一步跨部會協商。

立委詢問，未來是否能分別呈現全國性與區域性的狀況，龔明鑫承諾，未來如果發布，將會呈現區域性的房地產概況，供外界參考，目前比較明確是可以每季發布，能不能到每月公布還要再跟內政部討論。

實際上，內政部 1999 年至 2011 年間就曾委託學者編製「房地產景氣動向季報」，但後來出現雜音而停辦。花敬群指出，此次內政部彙整各部會資料後，來做房市健康診斷，由數據客觀說話，不要讓建商、學者各說各話。