新加坡第三季GDP跌幅縮小至5.8% 經濟有望在2021年反彈

根據新加坡貿易和工業部在週一 (23 日) 公布的數據顯示，受益於防疫封鎖措施鬆綁，新加坡第三季經濟較去年同期萎縮 5.8%，好於先前預期，此外，新加坡有望在明年從經濟衰退中復甦。

數據顯示，新加坡第三季國內生產總值 (GDP) 年減 5.8%，好於先前預期的萎縮 7%，也好於第二季的下跌 13.3%。政府當局表示，新加坡經濟的改善歸功於防疫封鎖措施的逐步放寬，以及主要經濟體的商業活動反彈。

從各產業來看，在第三季，新加坡製造業產值較去年同期增長 10.0%，好於第二季的下跌 0.8%。營造業產值跌幅縮小至 46.6%，好於第二季的下跌 60.0%。服務業產值跌幅也縮小至 8.4%，好於第二季的下跌 13.4%。

報告中也指出，預計新加坡經濟在 2020 年萎縮 6% 至 6.5%，好於先前預期的 5% 至 7%。此外，新加坡經濟有望在明年反彈至成長 4% 至 6%。

報告中表示：「未來一年新加坡經濟的復甦將是漸進式的，並且很大程度上取決於全球經濟的表現以及新加坡是否能夠繼續維持國內疫情得到控制。」

星展銀行 (DBS) 的經濟學家表示，隨著新冠肺炎疫情在新加坡在很大程度上得到控制，新加坡經濟現在正在好轉。經濟學家表示，在今年大部分時間裡，絕望和失望持續壟罩全球，然而隨著 2021 年來臨，人們對複甦的希望和樂觀情緒正逐漸增加。

星展銀行的經濟學家預計，新加坡經濟將在今年萎縮 6%，隨後在 2021 年反彈至成長 5.5%。