〈半導體廠排名〉聯發科大量投入研發費用支出奏效 排名大躍進

IC Insights 今 (24) 日指出，聯發科 (2454-TW) 今年將成為全球半導體業者第 11 名，市場認為，聯發科去年研發費用 630 億元，今年營收增加 680 億元以上，顯現近年積極的研發費用奏效，也推升聯發科從去年全球第 16 名，達到今年第 11 名。

聯發科在今年股東報告書揭露，2019 年研發費用達 630 億元，年增 1 成，占整體營收比重 25%，年增 1 個百分點，累計近五年更超過 2800 億元，遠超過董座蔡明介先前在股東會提及的五年研發費用 2000 億元，凸顯布局新技術的決心。

聯發科新技術包括 5G、企業級 ASIC 今年皆有不錯表現，尤其今年為 5G 元年，聯發科一改過往，不僅在 5G 時代最初期就進入市場，更推出各區間價格帶產品搶攻市場，與競爭對手高通 (QCOM-US) 一較高下，效益逐步發酵。

另外，聯發科企業級 ASIC(特殊應用晶片) 也有斬獲，目前已與谷歌、亞馬遜、微軟等國際一線客戶接洽，搶進伺服器領域，今年已開始貢獻營收，讓耕耘多年的產品線迎來收割期，前日更併購 Intel 的電源管理晶片事業，布局高階市場，也可與企業級 ASIC 一同兜售，提供客戶一站式服務。

聯發科先前預計，新研發技術 5G、AI、企業級 ASIC 與車用電子等，將占今年整體營收比重的 15%，也相信這些投資未來能轉化為中長期的成長動能。