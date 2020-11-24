〈工研院技術論壇〉產業界齊聲：台灣應爭取重返區域經濟組織

中國國家主席習近平表態，擬加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，對此，台泥 (1101-TW) 董事長張安平及遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (24) 日均認為，台灣應多加入國際經濟組織，對產業發展才有利。

工研院今 (24) 日舉行 2030 技術策略與藍圖論壇，其中，張安平與井琪針對區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 與 CPTPP 提出看法。

張安平重申，從經濟來看，若拜登正式接任，會爭取重返太平洋區域組織，而台灣也是貿易國，也是台灣再次參與區域貿易組織的機會，且加入國際經濟組織後，產業在國際上才有更多談判空間。

張安平強調，貿易國家出口產品加關稅並無好處，無論是美國、日本、德國等，沒有任何國家能忍受高出口關稅，因此期盼台灣一定要加入 CPTPP。

井琪則認為，雖然加入國際貿易組織與通訊產業無直接關聯，但隨著 5G 商轉，推升各產業正向發展，通訊產業也有望間接受惠。

井琪表示，從全球經濟來看，產業、經濟最壞時間已過，隨著疫苗即將問世，產業間將逐步建立合作關係，整體產業秩序重新調整，明年經濟有機會往正向發展。