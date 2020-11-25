傳中國調查新能源車投資詳情 恒大汽車跌近7%

據《路透》引述兩位消息人士週三 (25 日) 透露，中國國家發改委對各地新能源汽車投資情況進行摸底調查，並特別要求各地詳細上報恒大汽車 (0708-HK)、寶能汽車在當地投資和擬投資建設的整車及零部件項目。

受相關消息影響，恒大汽車一度下跌 10%，至近尾盤報 22.4 元，跌 6.9%。

消息人士說，發改委下發《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，要求各地發改委在 11 月 18 日前，向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況。

《通知》要求各地發改委提供的項目情況，包括自 2015 年以來核准及備案的新建純電動汽車項目情況﹑建設進展及年度生產情況，2019 至 2020 年現有汽車企業新能源汽車投資項目生產運營，及在建新能源汽車項目備案情況等。

通知並特別提到，各地要詳細上報恒大、寶能等企業 2017 年以來在當地投資和擬投資建設的汽車整車及零部件項目 (含已核准和備案、未開工建設的項目) 情況。

報導稱，有些地方上報資料不夠全面或達不到要求的要求重新上報。

據恒大相關人士回應，公司內部還在對此事進行核實，官方回應將待再核實之後會發出。

中國 10 月發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》，相當於新能源汽車產業的又一綱領性文件。規劃提出，到 2025 年，中國新能源汽車市場競爭力明顯增強。

不過工信部副部長辛國斌表示，如果按照今年新能源汽車市場滲透率達到 5% 來測算，未來五年要實現銷量占 20% 目標，每年的年復合增長率必須達到 30% 以上，難度還是相當大。