〈美股早盤〉感恩節前夕 主要指數漲跌不一 道指自3萬大關回落

美股週三 (25 日) 開盤漲跌不一，繼昨日攀至 3 萬點的歷史新高後，道瓊工業指數早盤回落，跌 123 點或 0.4％，標普 500 指數跌 0.2％，那斯達克指數漲 0.3％，費半漲 0.4％。感恩節前夕的交易量普遍較少。

受美國啟動政權交接程序、拜登內閣人選以及新冠疫苗進展等利好因素驅動，週二 (24 日) 道瓊工業指數收於 3 萬點上方，刷新歷史紀錄。

因明日感恩節休假，大量經濟數據於週三盤前公布。

美國勞工部公布上週初領失業金報 78 萬人，為 7 月以來首度連續兩週上升，續領數則小幅下滑至 607 萬人，兩者均高於市場預期，隨著感染情況惡化，美國就業市場正迎來新一波失業潮。

另一方面，美國 Q3 GDP 修訂值則持平於 33.1% 不變，10 月耐用品訂單月增 1.3%，優於市場預期。

接下來 Fed 將公布 10 月 FOMC 會議紀要，市場將關注 Fed 在 12 月進一步放寬政策的可能性。市場預計，本次會議紀要可能顯示 Fed 擴大購債計畫的決心，任何行動暗示都可能令美元承壓。

美元指數先前一度跌破 92，創下近 4 個月新低，截稿前，美元跌幅收斂並回升至 92.045。

截至台北時間週三 (25 日)22 時許：

道瓊指數下跌 123.08 點或 - 0.41%，暫報 29923.16 點

那斯達克上漲 34.88 點或 0.29%，暫報 12072.34 點

標普 500 指數下跌 6.70 點或 - 0.18%，暫報 3628.71 點

費半上漲 9.99 點或 0.38%，暫報 2618.99 點

台積電 ADR 上漲 0.19% 至每股 96.82 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.877%

紐約輕原油上漲 1.40% 至每桶 45.54 美元

布蘭特原油上漲 1.07% 至每桶 48.37 美元

黃金下跌 0.29% 至每盎司 1809.80 美元

美元指數下跌 0.19% 至 92.045 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Gap(GPS-US) 早盤下跌 18.50％，至 21.90 美元。

2020 會計年度 Q3(截至 10 月 31 日) 財報關鍵數據：

營收報 39.9 億美元，與去年同期持平，高於 Refinitiv 預期的 38.2 億美元

淨利報 9,500 萬美元，去年同期為 1.4 億美元

EPS 報 25 美分，低於 Refinitiv 預期的 32 美分，去年同期為 37 美分

同店銷售額年增 5%，優於 StreetAccount 預期的年減 0.3%，其中線上銷售額年增 61%，佔本季度銷售額四成。

惠普 (HPQ-US) 早盤上漲 6.02％，至 23.06 美元。

Q4 基於 GAA 財報關鍵數據：

營收報 153 億美元，年減 1%， 優於 Refinitiv 預期的 147 億美元

稀釋後 EPS 報 49 美分，年增 88%

營業利益率報 6.5%

淨利報 7 億美元，年增 72%

自由現金流為 18 億美元，年增 359%

營運淨現金為 19 億美元，年增 219%

Q4 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 62 美分，年增 3 %，優於 Refinitiv 預期的 52 億美元，亦高於先前財測

營業利益率報 6.9%

淨利報 8 億美元，年減 7%

戴爾 (DELL-US) 早盤下跌 2.25％，至 68.75 美元。

2021 會計年度 Q3 財報關鍵數據：

營收報 235 億美元，年增 2.8%，優於華爾街預期

淨利報 8.32 億美元，高於去年同期的 4.99 億美元

(non-GAAP) 淨利報 17.1 億美元

EPS 報 1.08 美元，年增 64%

(non-GAAP) 調整後 EPS 報 2.03 美元，年增 16%

每日關鍵經濟數據：

美國 Q3 實質 GDP 季增年率修訂值報 33.1%，預期 33.1%，前值 33.1%

美國 Q3 消費者支出季增年率修訂值報 25.22%，前值 40.7%

美國 10 月零售庫存月增率報 0.8%，預期 0.6%，前值 1.6%

美國上週 (11/21) 初領失業金報 77.8 萬人，預期 73 萬人，前值自 74.2 萬人上調至 74.8 萬人

美國上週 (11/14) 續領失業金報 607.1 萬人，預期 600 萬人，前值 637.2 萬人下調至 637 萬人

美國 10 月耐用品訂單月增率初值報 1.3％，預期 1.0%，前值 1.9%

美國 GDP 修訂值 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月密大消費者信心終值，預期 76.8，前值 77.0

華爾街分析：

DailyFX 亞太區首席策略師 Ilya Spivak 表示：「央行即將發佈 FOMC 會議紀要，令人擔憂的是 Fed 將持續按兵不動，沒有緊縮政策，也沒有新的寬鬆政策。」

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師發布報告表示：「大選以來，聖誕老人行情逐漸顯現，近期的疫苗消息帶來額外周期性的聖誕老人效應。」聖誕老人行情指的是股市通常在年底最後一週和次年前兩個交易日的異常上漲現象。