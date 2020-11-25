〈美股盤前要聞〉道瓊飆破三萬點後 美股期貨波動

道瓊斯工業平均指數和標準普爾 500 指數收於紀錄高位的第二天，週三 (25 日) 美股期貨出現波動，道瓊期貨先升後回軟微跌。

1. 美股期貨波動

在道瓊工業平均指數和標準普爾 500 指數收於創紀錄高點的隔日，也是包括失業救濟申請和消費者信心在內的一系列美國經濟數據發布之前，週三 (25 日) 美股期貨波動。道瓊期貨跌 0.21%，標普 500 期貨跌 0.07%，斯達克 100 期貨漲 0.24%。

當選美國總統的拜登獲准正式開始進行政權過渡，華爾街押注更多財政刺激措施，另有報導稱前美國聯準會主席葉倫將被提名為財政部長，使得昨日美股收高，道瓊指數首次收盤突破 30,000 點。

週一 (23 日) 美國總務署 (GSA) 致函拜登團隊，告知川普政府已經做好準備進行政權交接。僅管川普法律戰接連挫敗，翻盤機率處境艱難，但川普週二推文仍堅稱要持續戰鬥。

2. 賓州認證拜登勝選

美國總統川普發起的法律戰接連受挫，週二 (24 日) 川普再度面臨又一挫敗，賓州州長 Tom Wolf 在週二推文中宣布，賓州州務卿認證賓州總統大選的結果，確認拜登擊敗川普，拿下 20 張選舉人票。

外媒預計，拜登將贏得 306 票選舉人票，比當選門檻票數多 36 票，而川普將拿到 232 票。

美國總統當選人拜登周二接受選後首次媒體專訪，他對 NBC 新聞表示，入主白宮 100 天內的首要任務，將是著手處理移民法案，並推翻現任總統川普的行政命令。

拜登說：「我承諾再上任 100 天，將把移民法案送到參議院表決，讓超過 1100 萬無證件人士擁有取得公民資格的管道。」不過，喬治亞州兩席 1 月決選結果最終可能仍讓共和黨把握參院過半資格，移民法案要過關並非易事。

3. 法國 2020 年仍將課數位稅 GAFA 均難倖免

法國財政部週三 (25 日) 表示，法國將要求科技巨頭對其 2020 年的收入繳納新的「數位稅」。雖然美國之前已經表明，一旦數位稅開徵，可能會對法國進口產品徵收新關稅來進行報復。

財政部官員稱，已經通知了要繳納稅款的公司，特別是美國科技巨頭 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Facebook(FB-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

華盛頓曾表示，徵收數位稅是不公平的貿易做法，因為它很大程度上針對美國企業，可能造成兩國關係緊張。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 將針對價值 13 億美元的法國輸美提袋和化妝品，加徵 25% 的關稅。此前，美國曾威脅要對法國輸美香檳和起司加徵 100% 的關稅。

4. 疫情推升 PC 需求 戴爾第三季業績佳

戴爾 (DELL-US) 公布的上季財報優於分析師所料，顯示居家辦公趨勢動能延續，筆電銷售與出貨依舊暢旺。美股盤前下跌 0.04%。

戴爾公布 10 月 30 日止的會計年度第 3 季財報，營收攀升 2.8% 至 235 億美元，不計部分項目的 EPS 為 2.03 美元，雙雙優於華爾街所料；上季針對消費者的 PC 銷售勁增 14% 至 35 億美元，針對企業和政府客戶的 PC 也增加 5.4% 至 87.8 億美元。

戴爾預估，本季營收將較第 3 季增加 3% 至 4%，但本季資料中心支出可能持續疲軟。

5. PC 需求旺 惠普財測報喜

惠普公布會計年度第 4 季 (10 月底止) 財報，營收下滑 1% 至 153 億美元，稀釋後 EPS 報 62 美分，皆優於分析師預估。

惠普並預估，本季 (第 1 季) 調整後 EPS 介於 64 至 70 美分，高於華爾街所估的 54 美分。

惠普執行長 Enrique Lores 在財報聲明中說：「第四季的表現超出前一季的預期，憑藉創新和執行力帶動收入、營業利潤、每股盈餘與現金流量都延續成長。」

惠普財報聲明顯示，第四季居家辦公趨勢持續帶動下，筆記型電腦、PC 為主的個人系統部門 (Personal Systems) 表現仍舊強勁，其中消費者業務營收成長，商用業務下降 12%，筆電營收 74.1 億美元，年成長 18%；總電腦出貨量達到 1900 萬台，年增 7%，筆電出貨量成長 25%，不過，桌電出貨量下滑 31%。

惠普代理財務長 Marie Myers 在電話會議中表示，惠普的銷售表現中以 Chromebook 最為亮眼，相關商品營收翻倍式的成長。