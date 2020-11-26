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〈美股盤後〉拜登發表感恩節演說 特斯拉締新高 道瓊自三萬點回落

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉拜登發表感恩節演說 特斯拉締新高 道瓊自三萬點回落 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉拜登發表感恩節演說 特斯拉締新高 道瓊自三萬點回落 (圖片：AFP)
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週三 (25 日) 新冠疫情持續惡化，加州通報史上最高單日確診數 (超過 1.8 萬)，經濟數據不佳，美國初領失業金人數連二週上升，投資者暫停購買價值股，重新青睞科技股，特斯拉持續締造股價新高歷史，榮登個股交易量榜首，Slack 暴漲 37%，道瓊終場小跌逾 170 點，自昨日三萬點歷史高點回落。

聯準會公布會議紀要顯示，聯準會即將調整購債計畫，許多與會者認為，Fed 可能希望儘快加強對資產購買的前瞻指引，多數官員支持在 Fed 開始升息前，將逐步減少並停止購債。

感恩節假期之前，美股交易量較往年減少。SPDR S&P 500 ETF 交易量超過 3,300 萬，不到其 30 日均值 (7,930 萬股) 的一半。

當選總統拜登於感恩節演說中敦促美國人再次努力對抗新冠疫情：「讓我們記住，我們在一起，美國不會輸掉這場戰爭，我們將重獲新生，生活將恢復正常。」

大選消息方面，在美國總統川普傳缺席賓州共和黨的大選舞弊聽證會後，川普出人意料地致電該大會，他現聲表示：「我們必須扭轉大選結果。」他還聲稱其團隊已經收集了所有舞弊證據。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5996 萬例，死亡數突破 141 萬例。美國累計確診超過 1,261 萬例，累計死亡數超過 26 萬。

週三 (25 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 173.77 點，或 0.58%，收 29,872.47 點。
  • 標普 500 指數下跌 5.76 點，或 0.16%，收 3,629.65 點。
  • 那斯達克指數上漲 57.08 點，或 0.47%，收 12,094.40 點。
  • 費城半導體指數下跌 8.77 點，或 0.34%，收 2,600.24 點。
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標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，非必需消費品、科技板塊領漲。能源、材料和工業股領跌。(圖片：finviz)

科技五大天王僅臉書下滑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.75%；臉書 (FB-US) 下跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.013%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.0047%。

道瓊 30 檔成分股多收低。Salesforce(CRM-US) 下跌；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.64%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.25%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.43%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.58%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.28%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 1.93%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.085%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.14%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.27%；美光 (MU-US) 下跌 0.81%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.91%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.65%。

焦點個股消息

週三特斯拉持續大漲 3.35% 至每股 574.00 美元，再度刷新歷史新高，自納入標普成分股消息公布以來，特斯拉股價已上漲了 41%，市值飆至 5430 億美元，僅次於巴菲特旗下波克夏海瑟威，料將成為標普前五或第六大公司。

Slack (WORK-US) 暴漲 37.64% 至每股 40.70 美元，Salesforce (CRM-US) 下跌 5.38%。外媒引述消息人士表示，軟體服務提供商 Salesforce (CRM-US) 有意以超過 170 億美元，收購辦公室通訊軟體開發公司 Slack (WORK-US)，若雙方談判成功，將成為該行業有史以來最大的軟體交易之一。

重型機械廠商 Deere (DE-US) 最新財報每股純益為 2.39 美元，優於華爾街預期，該公司還樂觀預期，改善農業部門的基本面正在為來年強勁的需求奠定基礎，但市場反應冷淡，其股價下滑 1.95%。

Moderna 宣布歐盟委員會批准一項購買 8000 萬劑疫苗的協議，其股價上漲 10.78%。

市場傳出通用汽車和尼古拉的 20 億美元交易或許最終不會敲定，這讓素有「卡車界特斯拉」之稱的尼古拉下跌 12.35% 至每股 30.24 美元

埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.79%。該公司計畫將在加拿大裁員，預期未來七年油價將最高下跌 17%，未來五年布倫特原油價格將在每桶 50 美元至 55 美元之間。

經濟數據

  • 美國 Q3 實質 GDP 季增年率修訂值報 33.1%，預期 33.1%，前值 33.1%
  • 美國 Q3 消費者支出季增年率修訂值報 25.22%，前值 40.7%
  • 美國 10 月零售庫存月增率報 0.8%，預期 0.6%，前值 1.6%
  • 美國上週 (11/21) 初領失業金報 77.8 萬人，預期 73 萬人，前值自 74.2 萬人上調至 74.8 萬人
  • 美國上週 (11/14) 續領失業金報 607.1 萬人，預期 600 萬人，前值 637.2 萬人下調至 637 萬人
  • 美國 10 月耐用品訂單月增率初值報 1.3％，預期 1.0%，前值 1.9%

華爾街分析

MAI Capital Management 首席股票策略師 Christopher Grisanti 表示，問題是誰將贏得這場戰鬥? 疫苗還是短期內不斷上升的病例。

Christopher Grisanti 稱，過去幾周，市場一直在關注利多消息，但當看到初領失業金的統計數字時，市場目光又重回我們目前面臨的短期困境。

Thornburg Investment Management 投資組合經理 Jeff Klingelhofer 表示：「市場夾在兩股強大的推動力之間，對疫情後的樂觀和恐懼情緒蔓延，現實是疫情正在全國爆發，市場可能非常不穩定，但疫苗可能會限制其下行空間。」

Grant Thornton 高級經濟學家 Diane Swonk 表示，冬季使戶外場所關閉、失業救濟金減少、新冠確診增加，這使消費支出和信心受到打擊。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 稱，有關經濟和新冠的未來許多利多消息已大打折扣，道瓊能繼續走高但幅度不會太大。

鉅亨溫馨提醒：美股 26 日感恩節將休市一天，27 日將提早休市。

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