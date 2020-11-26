美股好兆頭！標普500等權重指數表現力壓加權指數

近幾個月標普 500 等權重指數 (S&P 500 Equal Weight Index) 的表現優於市值加權的標普 500 指數，顯示相對於先前科技股主宰的局面，近期更多板塊類股都加入上漲行列，價值股、週期股也開始跑贏大盤，有利於股市後市。

自 9 月 2 日以來，尖牙股指數 (FANG+ Index) 下跌約 2%(FAANG 約佔標普 500 指數的 23% 市值)，標普 500 指數上漲約 1.4%，不過，標普 500 等權重指數自 9 月初以來上漲近 10 % ，代表許多股票都開始上揚，而市值加權的標普 500 指數受大型科技股拖累。

受惠於疫苗利多消息與經濟逐漸復甦，追蹤標普 500 指數價值股的 Vanguard 標普 500 價值指數 ETF (VOOV-US) 9 月初以來已上漲 7%，與成長股相比，價值股走勢與經濟變化的關係更緊密。

此外，隨著年底消費旺季的來臨，與消費相關類股也成為這波漲勢的動能之一， 標普 500 等權重非必需消費指數 9 月初至今飆漲 13% 以上，相較之下，身為標普 500 指數成分股的亞馬遜表現則遜色不少，9 月以來下跌 1.2%。

週期類股也加入多頭陣營，追蹤能源類股的 SPDR 能源類股 ETF (XLE-US) 上漲 14%，追蹤金融業的 SPDR 標普銀行業 ETF (KBE-US) 也上漲 28%。

此外，華爾街市場廣度 (Market Breadth) 分析發現，標普 500 指數中約有 81% 的成分股目前價格高於 50 日移動平均線，而有 90% 的成分股價格高於 200 日移動平均線。

Instinet 首席市場技術分析師 Frank Cappelleri 表示:「這意味著絕大多數股票都一致上揚。」

69Cappelleri 認為，目前股市已經觸發許多反彈，使標普 500 指數近期正於 3500 點至 3600 點區間徘徊，但目前的 3629 點已接近觸發下一個多頭形態，3550 點則是底部支撐區，未來疫苗批准與否將成為股市持續走高的關鍵。