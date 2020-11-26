外資終止連二賣 鎖定加碼載板三雄、面板族群

台股今 (26) 日在台積電、鴻海等電子權值股回神，加上 ABF 載板三雄領軍，終場上漲 106.83 點或 0.78%，收在 13845.66 點，三大法人合計買超 30.34 億元，其中，外資終止連二賣，轉為加碼載板三雄、面板雙虎。

期貨方面，外資持續減碼多單 3950 口，多單未平倉口數降至 14996 口，投信則減碼 1792 口空單，空單未平倉口數來到 直 22256 口，自營商則減碼 113 口多單，多單未平倉口數達 12473 口。

外資前十大買超標的集中 ABF 載板三雄、面板族群，其中，買超欣興 31693 張居冠，買超面板雙虎友達、群創也有 23851、23284 張，分居二、三名，聯電也有 17907 張、彩晶 9064 張，載板族群華通、景碩也分別有 6352、5756 張，擠進前十名，其他還包含精成科、富邦金、台新金。

賣超方面，外資大砍航運族群，長榮航遭砍 17111 張，長榮、陽明也分別有 8983、8620 張，中興電、中信金也有 7954、7028 張，台積電也被調節 6887 張，其他則依序為力麗、富邦 VIX、晶電、中鋼。

投信操作方面，同樣鎖定友達加碼 16676 張，華航、欣興、大成鋼也分別有 8730、4660、4446 張，其他依序為旺宏、長榮、陽明、榮成、金居、元晶；賣超方面，投信大砍寶成 3504 張，萬海、晶電、臻鼎 - KY、國喬也分別有 2906、2289、2265、2087 張，其他依序大聯大、景碩、奇鋐、精材、力成。

法人表示，台股基本面仍佳，中長期多頭氣勢仍強，估短線將維持 13700 點之上高檔震盪，維持類股輪動格局，投資人可留意具漲價、題材族群布局，但仍須居高思危，留意獲利了結賣壓。